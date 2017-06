Ein Praxissemester kann von Vorteil sein – vorausgesetzt, man sucht die Firma für das Praktikum klug aus.

Den ersten Kontakt zur Arbeitswelt haben die meisten Studierenden bereits vor dem Abschluss. Viele machen inzwischen ein Praxissemester, das traditionell an Fachhochschulen üblich ist. Es bietet die Chance, sich beruflich zu orientieren. Außerdem kann es den Berufseinstieg nach dem Abschluss erleichtern.

Doch wie sucht man sich den richtigen Arbeitgeber für das Praktikum aus?

Reflektieren: Bevor man den ersten Suchbegriff bei Google eintippt, sollte man in sich gehen und sich über seine Interessen und Ziele klar werden: „Was kann ich? Was will ich?“, erklärt Christiane Dorenburg vom Career Service der Freien Universität Berlin (FU). Der nächste Schritt besteht darin, herauszufinden, was die fünf stärksten Kompetenzen sind, mit denen man sich von anderen abheben kann, rät die Laufbahnberaterin Annette Gröger. „Das Beschäftigen mit mir selbst und meinen Zielen vermeidet Umwege.“

Werte beachten: Es ist bei der Wahl der Firma wichtig, dass man sich seiner Werte bewusst ist: „Viele schauen in der Orientierungsphase nur auf den Markt“, sagt Gröger. Wer wird gesucht?, fragen sich Studierende. Eine große Gruppe von Studenten sei aber werteorientiert. Gröger nennt ein Beispiel: Wenn man mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium in einem Unternehmen landet, das nur an der Gewinnmaximierung interessiert ist, sei die Frustration häufig programmiert. In so einem Fall lohne sich der Blick auf Firmen, die auch auf das gesellschaftliche Wohl ausgerichtet sind. Das kann zum Beispiel ein Unternehmen sein, das sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt.

Die Suche: Steht das Ziel fest, kann die Suche beginnen. Es gibt dafür unzählige Anlaufstellen. Häufig bieten die Hochschulen eigene Praktikumsbörsen an. Außerdem gibt es in vielen Städten und an vielen Hochschulen Praktikumsmessen, bei denen sich Unternehmen präsentieren. Darüber hinaus sind Online-Praktikumsbörsen eine Möglichkeit, wie zum Beispiel Praktikum.info oder die Praktikumsbörse der Industrie- und Handelskammer.

Initiativbewerbung: Hat man ohnehin ein bestimmtes Unternehmen im Sinn, sollte man sich direkt dort bewerben. „Initiativbewerbungen sind wichtig, weil wir davon ausgehen, dass nicht alle Praktikumsplätze ausgeschrieben werden“, sagt Michaela Frana vom Career Service der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW). Gerade bei Auslandspraktika ist es generell fraglich, ob diese in Stellenbörsen zu finden sind. Auch hier kann die direkte Ansprache eines Unternehmens sinnvoll sein. „Für ein Praktikum außerhalb der Landesgrenzen kann man die Außenhandelskammern ansprechen“, sagt Irene Seling von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.