Einst zahlte die Familie Lehrgeld an den Meister, damit er den Lehrling bei sich aufnahm. Heute ist es umgekehrt. Ob ein Lehrling allerdings davon leben kann – das hängt extrem von der Berufswahl ab.

Die Unterschiede sind gewaltig. Knapp 1400 Euro bekommt ein Maurerlehrling in Westdeutschland im dritten Lehrjahr – ein Friseur in Ausbildung in dem Stadium muss mit gerade mal 596 Euro auskommen. Ebenfalls groß sind die Differenzen nach den Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zwischen West und Ost: Während der angehende Einzelhändler in den alten Bundesländern im ersten Lehrjahr mit 733 Euro rechnen kann, sind es in Mecklenburg-Vorpommern nur 653 Euro. Genug, um auf eigenen Füßen zu stehen?

Nein, kritisiert die Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin. „Das klassische Negativbeispiel ist ein Friseur-Azubi in Ostdeutschland, der 269 Euro bekommt. Das ist skandalös“, sagt Anna Gerhardt, politische Referentin der DGB-Jugend. Ein weiteres Problem: „Es gibt nach wie vor gravierende Unterschiede zwischen männlich und weiblich dominierten Berufen.“ So verdient ein Gleisbauer im dritten Lehrjahr in den alten Bundesländern 1263 Euro je Monat, eine Medizinische Fachangestellte aber nur 790 Euro.

Gleichzeitig beobachtet man beim BIBB ein Gefälle zwischen den Branchen. Das Niveau der tariflichen Ausbildungsvergütungen sei nach wie vor im Handwerk zum Teil erheblich niedriger als in Industrie und Handel, sagt ein BIBB-Sprecher. Zwar gehören Handwerker im Baugewerbe wie Maurer zu den Spitzenverdienern. Ein Schuhmacher kommt selbst am Ende seiner Lehre in den alten Bundesländern nur auf 535 Euro pro Monat. Floristen verdienten zuletzt in Ostdeutschland lediglich 475 Euro im dritten Lehrjahr.

Reinhard Bispinck, Tarifexperte bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, begründet die Unterschiede mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Branchen. „Die Bezahlung hängt aber auch von der Organisationskraft der Beschäftigten ab“, sagt er. In der Elektroindustrie könne die IG Metall beispielsweise mehr durchsetzen als Verdi bei den Friseuren. Ein dritter Faktor seien der Bedarf an Auszubildenden und die Beliebtheit der Branchen.

„Friseure und Kfz-Mechatroniker sind sehr beliebt“, sagt Bispinck. Das drückt den Preis, den Unternehmen für ihre Lehrlinge zahlen. Ein Kraftfahrzeugmechatroniker gehört selbst in der Industrie am Ende seiner Ausbildung in Westdeutschland mit etwas mehr als 900 Euro pro Monat nicht zu den Spitzenverdienern unter den Lehrlingen.

Der Umkehrschluss lässt sich nach Einschätzung der DGB-Jugend allerdings nicht beobachten: „Vor allem Branchen, die darüber klagen, keine Azubis zu finden, zahlen schlecht.“ Klempner beispielsweise verdienen selbst im vierten Lehrjahr in Westdeutschland nur 723 Euro, Köche liegen mit 826 Euro je Monat gerade mal im Durchschnitt. Allerdings seien bei Ausbildungsberufen mit Bewerbermangel wie zum Beispiel im Lebensmittelhandwerk überdurchschnittliche Steigerungen zu beobachten, heißt es beim BIBB.