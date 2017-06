Ob in Vollzeit, Teilzeit oder als duale Variante – ein Studium an der IST-Hochschule hat mit flexiblen und modernen Studienmodellen viele Vorteile gegenüber klassischen Studiengängen.

Neben Freude an der Arbeit und einem guten Einkommen steht für junge Menschen ein sicherer Job weit oben auf der Liste ihrer Bedürfnisse. Ein Hochschulstudium ist nach wie vor der beste Weg, einen sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz zu bekommen. Zusätzlich wünschen sich viele Arbeitgeber, dass künftige Mitarbeiter bereits über Berufserfahrung verfügen. Die branchenspezifischen Fernstudiengänge an der IST-Hochschule für Management ermöglichen genau diese Kombination aus Theorie und Praxis.

Die IST-Hochschule setzt mit ihren Studiengängen auf die Wachstumsbranchen „Sport & Management“, „Fitness & Health“, „Tourismus & Hospitality“ sowie „Kommunikation, Medien- & Eventmanagement“. „Alle diese Branchen sind in den vergangenen Jahren gewachsen und bieten auch für die Zukunft gute Berufsaussichten“, erklärt Dr. Hans E. Ulrich, Präsident der IST-Hochschule. „Genau deshalb stellen sie für viele ein Wunsch-Arbeitsumfeld dar – und natürlich sind es auch Branchen, in denen das Arbeiten in der Regel besonders viel Spaß macht. Ein Kriterium, auf das die heutige Generation viel Wert legt.“

Praxisnah studieren

In allen Studiengängen spielt der Praxisbezug eine wichtige Rolle. Die Studieninhalte wurden in enger Zusammenarbeit mit renommierten Dozenten und erfahrenen Fachleuten aus der Praxis entwickelt und haben deshalb einen stark anwendungsorientierten Charakter. Die Anteile an fachspezifischen Inhalten – also zum Beispiel hotel-, fitness- und sportbusinessbezogene Module – und allgemeinen Managementinhalten sind etwa gleich verteilt.

Die grundlegenden Management-Inhalte wie BWL, Marketing und Recht sind fester Bestandteil jedes Studiengangs an der IST-Hochschule. Schließlich ist dieses „General Management“-Wissen Voraussetzung, um in verantwortungsvollen und damit auch gut bezahlten Positionen arbeiten zu können. Die fachspezifischen Inhalte dagegen machen die Absolventen zu echten Branchenspezialisten.

Über Wahlmodule haben die Studierenden der Bachelor-Studiengänge an der IST-Hochschule zudem die Möglichkeit, ihr Studium nach ihren eigenen Interessen auszurichten. Wer möchte, kann statt eines Wahlmoduls auch ein Praktikums- oder Auslandssemester absolvieren. Wer bereits ein Bachelor-Studium absolviert hat, kann sein Wissen in einem der innovativen Master-Studiengänge in den Bereichen „Sportbusiness Management“ und „Fitness & Health“ vertiefen.

Flexibel studieren An der IST-Hochschule haben die Studierenden die Wahl, ob sie ihr Studium in einer Vollzeit- oder einer Teilzeit-Variante absolvieren möchten, also entweder sechs Semester oder acht studieren wollen. Besonders bei der Teilzeit-Variante bleibt neben dem Studium ausreichend Zeit, Berufserfahrungen in den jeweiligen Branchen zu sammeln. Eine ständige Anwesenheit an der Hochschule ist nicht erforderlich. Möglich ist diese komfortable und für die Studierenden extrem flexibel gestaltbare Studienzeit durch die modernen Vermittlungsformen.