Kräftiger Anstieg in Berufen mit Bewerbermangel.

Die Tariflöhne von Auszubildenden sind 2016 zum fünften Mal in Folge kräftig gestiegen. In Westdeutschland hätten Azubis während der gesamten Ausbildungszeit im Durchschnitt 859 Euro brutto im Monat und damit 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr verdient hieß es kürzlich aus dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). In Ostdeutschland stieg die tarifliche Vergütung demnach um 4,9 Prozent auf durchschnittlich 807 Euro im Monat.

Je nach Beruf und Region gibt es jedoch zum Teil erhebliche Unterschiede. So konnten dem Bericht zufolge junge Menschen im Bauhauptgewerbe am meisten verdienen – ein Maurerlehrling beispielsweise kam im Westen auf 1042 Euro brutto im Gesamtdurchschnitt der Ausbildung. Besonders gut schnitten den Angaben zufolge auch Mechatroniker, angehende Kaufleute für Versicherungen und Finanzen oder Azubis in der Medientechnologie ab.

Besonders niedrig waren dagegen die Vergütungen für angehende Floristen, Bäcker oder Maler und Lackierer. Am wenigsten verdienten Schornsteinfeger in Ausbildung: Wer diesen Beruf erlerne, komme bundesweit im Durchschnitt auf nur 495 Euro im Monat.

In einigen Ausbildungsberufen mit großem Bewerbermangel seien die Ausbildungsvergütungen besonders stark angehoben worden, hieß es in dem Bericht weiter. Für zukünftige Fachkräfte der Systemgastronomie seien die Vergütungen in Ostdeutschland beispielsweise um neun Prozent gestiegen.

BIBB-Forscherin Ursula Beicht führte dies auch auf die Lage auf dem Ausbildungsmarkt zurück. In den vergangenen Jahren sei es für die Betriebe erheblich schwieriger geworden, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen, sagte sie der Zeitung. Gründe seien die stark gesunkenen Schulabgängerzahlen und die verstärkte Neigung der Jugendlichen zum Studium. Deshalb versuchten die Arbeitgeber mit besseren Gehältern, Jugendliche wieder für eine duale Ausbildung zu gewinnen.