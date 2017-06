In vielen medizinischen und pflegerischen Lehrberufen kann man sich nach abgeschlossener Ausbildung die Jobs aussuchen. Fachkräfte in der Altenpflege, als Assistenten im OP oder auch im Bereich Podologie haben beste Berufsaussichten.

Nur noch ein paar Tage, dann hat Angela Grolmes es geschafft: Nach drei arbeitsreichen Jahren hat sie ihre Prüfungen zur Altenpflegerin abgeschlossen. Und einen Job direkt im Anschluss an die Ausbildung hat sie längst sicher: In einer Seniorenwohngemeinschaft wird sie acht bis zwölf alte Menschen betreuen. Den Job und den Träger konnte sie sich aussuchen – Altenpfleger sind Mangelware und auf dem Arbeitsmarkt begehrt. „Ich mag die Arbeit mit Menschen“, sagt Angela Grolmes über ihren Beruf, der bei vielen einen schlechten Ruf hat. „Es ist wichtig, dass sich mehr junge Menschen für den Beruf entscheiden, sonst können wir die Situation in der Betreuung der alten Menschen auch nicht verbessern. Und nach der Ausbildung stehen einem sehr viele Türen offen.“ So hat sie sich bewusst für eine Einrichtung mit einer kleinen Zahl an Bewohnern und somit für eine individuellere Pflege in einer guten Atmosphäre entschieden. „Ich werde dann Menschen mit Demenz, aber auch Schwerstpflegefälle betreuen.“

Ausbildungen für Schüler, Quereinsteiger oder Umschüler

Blockweise sammelte die 29-Jährige während ihrer Ausbildung praktische Erfahrungen in einem Seniorenwohnheim, aber auch bei einem ambulanten Pflegedienst und im Krankenhaus. Die Theorie lernte sie am Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe der Kaiserswerther Diakonie in Düsseldorf. Die auf Berufe im Gesundheitswesen spezialisierte Bildungsstätte bietet in Düsseldorf-Kaiserswerth, Ratingen, Krefeld und Mülheim an der Ruhr verschiedene Ausbildungen für Schüler, Quereinsteiger oder Umschüler an, aktuell sind es zwölf verschiedene: vom Gesundheits- und Krankenpfleger über den Chirurgisch-technischen Assistenten bis hin zum Diätassistenten und Familienpfleger. „Wir bilden in einem Bereich aus, in dem es einen großen Bedarf auf dem Arbeitsmarkt gibt“, sagt auch der Leiter des Bildungszentrums für Gesundheitsfachberufe, Torsten Edelkraut. „Das gilt für die Pflegeberufe – egal ob Kinderkrankenpflege oder Altenpflege – ebenso wie für den Bereich medizinische Assistenz.“

Den Menschen gerne direkt helfen

Und auch Laila Mörchen macht am Bildungszentrum in Kaiserswerth eine Ausbildung, deren Absolventen stark gefragt sind: Sie wird Podologin. Podologen sind Spezialisten für Fußgesundheit und behandeln insbesondere Diabetes-Patienten, um bei diesen eine Amputation zu verhindern. „Ich habe verschiedene Praktika gemacht, in einer Arztpraxis, im Altenheim – aber ich wollte gerne diejenige sein, die den Menschen direkt hilft“, erklärt die 24-Jährige die Wahl ihrer Ausbildung. Und durch die immer stärkere Verbreitung von Diabetes bei jüngeren Leuten würde man längst nicht nur Senioren behandeln. „Der Beruf hat Zukunft. Und man kann sehr flexibel arbeiten, in einer podologischen Praxis, bei einem Diabetologen oder auch selbstständig. Das ist mir sehr wichtig, denn ich habe drei Kinder“, sagt Laila Mörchen.