Was machen eigentlich Altenpfleger, Operationstechnische Assistenten und Podologen in ihrem Berufsalltag? Ein Video der Kaiserswerther Diakonie zeigt es.

Was genau sind die Aufgaben eines Altenpflegers, wie sieht es eigentlich in einem Altenheim aus? Oder: Was macht ein Operationstechnischer Assistent genau und wie sieht der Arbeitsplatz einer Podologin aus? Antworten auf Fragen wie diese erhalten alle, die sich für Ausbildungen im Gesundheitswesen interessieren, im neuen Video des Bildungszentrums für Gesundheitsfachberufe der Kaiserswerther Diakonie. Auf Youtube kann man sich den 2.37 Minuten langen Film ansehen.

Mit dem Video möchte das Bildungszentrum einen einfachen Einblick in Berufe geben, die viele Chancen bieten. Das Besondere: Im Video kommen sechs Auszubildende zwischen 22 und 45 Jahren direkt zu Wort, sie führen durch ihren Arbeitsalltag und berichten, warum sie sich für den jeweiligen Beruf entschieden haben und was ihnen an der Ausbildung besonders gefällt.

Das Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe mit Standorten in Düsseldorf, Krefeld, Mülheim und Ratingen bietet insgesamt elf Ausbildungen unter anderem auch zu Gesundheits- und Krankenpflegern oder Fachwirten im Gesundheits- und Sozialwewesen.

www.kaiserswerther-diakonie.de/gesundheitsfachberufe