Ergotherapeut ist ein Beruf mit Zukunft, denn die Nachfrage ist groß.

Seit einigen Jahren zeichnet sich ein immer deutlich werdender Fachkräfteengpass im Bereich der Ergotherapie ab, der besonders in den ergotherapeutischen Praxen spürbar ist. Patienten müssen hier teilweise mehrere Wochen oder sogar Monate auf einen Therapieplatz warten.

Von daher ist Ergotherapie ein Beruf mit Zukunft, der vielseitig, kreativ und analytisch ist. Auch Berufseinsteigern steht schon eine breit gefächerte Auswahl an Arbeitsfeldern offen.

Ein großes Fort – und Weiterbildungsangebot regt zur weiteren Qualifizierung an: Beispielswiese. eine Weiterbildung zum Fachtherapeuten Demenz, zum Lerntherapeutenoder zum Handtherapeuten.

Darüber hianus kann man direkt nach der Ausbildung eine eigene Praxis eröffnen oder ein Studium aufsatteln. Auch schon ausbildungsbegleitend ist es möglich, mit einem Ergotherapie Bachelor Studiengang zu beginnen.

Ergotherapeuten arbeiten mit Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind und unterschiedliche Erkrankungen oder Behinderungen aufweisen. Um die Therapie für Klienten sinnvoll und zielgerichtet planen zu können, müssen ihre Bewegungen und Handlungsabläufe analysiert werden. Dafür ist ein hohes Maß an medizinischem, psychologischem und pädagogischem Wissen erforderlich. Spezielle Behandlungsverfahren, unter anderem auch handwerklich gestalterische Techniken ,werden eingesetzt, damit die Klienten wieder oder erstmalig an den Aktivitäten ihres täglichen Lebens teilhaben können. Die Therapie findet beispielsweise in ergotherapeutischen Praxen, Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen, Schulen oder Werkstätten für behinderte Menschen statt.