Der eine lernt am besten, wenn er den Stoff sieht. Ein anderer, wenn er ihn hört. Das ist die Idee hinter der Einteilung in verschiedene Lerntypen. Forscher kritisieren das Konzept. Denn beim Lernen geht es um mehr als nur um Informationsaufnahme.

Auditiv oder visuell, kommunikativ oder doch eher motorisch? Wie man lernt, ist eine Frage des Typs. So steht es zumindest in vielen Ratgeberbüchern. Hören, sehen, sprechen oder ausprobieren: Das seien die vier Lerntypen, die meist kursieren, sagt Reiner Laue, der die Zentrale Studienberatung der Universität Stuttgart leitet.

Der visuelle Typ profitiert eher von Grafiken oder Bildern. Der auditive Typ kommt am besten klar, wenn er den Lernstoff hört. Für den kommunikativen Typ ist Reden die effektivste Methode. Was macht der Motoriker? Klar: „Learning by doing“, er probiert gerne aus.

Soweit also die Theorie. „In der Praxis macht es eher die Mischung“, sagt Laue. Aber was ist die Einteilung in Lerntypen dann wert?

Der eine lernt besser, wenn er etwas hört. Der andere, wenn er es liest. Den Reiz solcher Konzepte versteht Prof. Nicole Vidal. „Sie sind schön griffig.“ Doch das Urteil der Erziehungswissenschaftlerin, die an der Pädagogischen Hochschule Freiburg lehrt und forscht, fällt eindeutig aus: „Populär aber unwissenschaftlich“ seien diese Einteilungen. „Die Forschung bestätigt sie nicht.“ Die Zuordnung von Lerntypen ist sehr umstritten, sagt auch Psychologe Björn Kröske von der Berliner Humboldt-Universität. Aus psychologischer Fachperspektive hält er sie sogar für „Blödsinn“.

Welcher Lerntyp bin ich?

Im Internet oder Ratgeberbüchern gibt es zahlreiche Tests, die diese Frage beantworten wollen. Vidals Urteil ist eindeutig: „Sie genügen keinem Kriterium, das an Testpsychologie gestellt wird.“ Laut Studienberater Laue können sie zumindest einen ersten Eindruck darüber geben, wie man am besten lernt.

Es wäre ja auch zu schön: Um die französische Grammatik oder die komplizierte Mathe-Formel zu verstehen, müssen die Informationen nur auf die richtige Art aufgenommen werden. So einfach ist es aber nicht. Bei Lerntypen wird die Art der Informationsaufnahme gerne mit Verarbeiten gleichgesetzt. „Dadurch wird suggeriert, dass es den einen goldenen Weg gibt“, sagt Psychologe Kröske.

Den gibt es aber nicht: Eine Einteilung in Hör-Lerner oder Seh-Lerner ist zu allgemein gedacht. Dennoch: Menschen lernen auf verschiedene Arten unterschiedlich gut. Dabei geht es aber eher um Lernstrategien und Lernziele - nicht um Lerntypen.

Ausprobieren lautet dabei die Devise. Laue ermuntert, verschiedene Lernformen zu testen. Zum Beispiel: Die Lerninhalte einsprechen und sich die Aufnahmen anhören. Dabei werden die Informationen gleich auf mehreren Ebenen verarbeitet. Oder: Fakten handschriftlich zu notieren, anstatt sie auf dem Computer einzutippen. „Man muss herausfinden, was für einen am effizientesten ist“, sagt Vidal.