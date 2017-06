Jetzt bewerben: Gemeinnütziges Förderprogramm Studienkompass unterstützt Schüler aus nichtakademischen Familien.

Junge Menschen, deren Eltern nicht studiert haben, finden nach dem Abitur noch immer deutlich seltener den Weg an die Hochschule als ihre Altersgenossen aus Akademikerfamilien. Das Förderprogramm Studienkompass ermutigt und befähigt Schüler frühzeitig, einen für sie persönlich passenden Studien- und Berufsweg zu finden. Für den neuen Förderjahrgang können sich Jugendliche, die 2019 Abitur machen werden, bis zum 12. März in zahlreichen Regionen deutschlandweit bewerben.

Schon vor dem Abitur Hemmschwellen abbauen

Laut der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks studieren von 100 Akademikerkindern 77, von 100 Kindern aus Familien ohne akademischen Hintergrund schaffen nur 23 den Sprung an die Hochschule. Der Studienkompass setzt schon zwei Jahre vor dem Abitur an, baut Hemmschwellen ab und berät bei der Studienwahl. Durch eine große Vielfalt an Workshops, Exkursionen und persönlichen Gesprächen bekommen die Jugendlichen einen Einblick in die vielen Möglichkeiten, die ihnen offen stehen. Sie lernen ihre eigenen Stärken kennen und finden dazu passende Studien- und Berufswege. Auch im ersten Jahr an der Hochschule werden sie weiter betreut, um einen gelungenen Übergang zu schaffen.

Die Geförderten bestmöglich begleiten

Als erstes Förderprogramm hat der Studienkompass die Zielgruppe der Jugendlichen aus nichtakademischen Familien 2007 in den Blick genommen und wirkungsvolle Instrumente entwickelt, um die Geförderten bestmöglich zu begleiten. Das Programm ist eine Initiative der Accenture-Stiftung, der Deutsche Bank Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). In den letzen Jahren haben sich zahlreiche Partner angeschlossen. Hauptförderer sind die Karl-Schlecht-Stiftung und die aim - Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken.

„Unsere Erfahrungen aus den letzten zehn Jahren zeigen: Eine frühzeitige und kontinuierliche Begleitung ist notwendig, damit die Jugendlichen eine Studien- und Berufsentscheidung auf einem sicheren Fundament treffen können. Ohne ausreichend akademische Erfahrung in der Familie sind viele Möglichkeiten gar nicht bekannt. Diese zeigt der Studienkompass auf und hilft, die eigenen Talente zu entdecken und optimal zu nutzen“, so Dr. Svenja Falk, Vorstand der Accenture-Stiftung.

Das Studium erfolgreich abschließen

Michael Münch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank Stiftung, betont die geringe Studienabbruchquote der Studienkompass-Absolventen, die sechsmal geringer als im Bundesdurchschnitt ist: „Unsere Geförderten werden nicht nur dabei unterstützt, ein für sie passendes Studienfach zu finden. Wir geben ihnen darüber hinaus auch das Werkzeug an die Hand, das Studium erfolgreich abzuschließen. Mit intensiver Vorbereitung können viele Hürden genommen werden. Gute Studienorientierung ermöglicht nicht nur den Erfolg des Einzelnen, sondern senkt auch die volkswirtschaftlichen Kosten, die hohe Abbrecherquoten mit sich bringen.“