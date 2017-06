Ob Müller, Bierbrauer, Flugzeugmechaniker oder Maskenbildner: Es gibt viele interessante Berufe auch außerhalb der bekannten Branchen und Gewerke.

Als Kevin Steins seinen Freunden vor zwei Jahren erzählt hat, dass er eine Ausbildung zum Müller machen möchte, reagierten einige von ihnen mit Unverständnis. Sie konnten sich nur schwer vorstellen, was man in der Lehre lernen würde. Steins musste ihnen erst einmal erklären, dass der Beruf des Müllers heutzutage nicht mehr Säcke schleppen und auf den richtigen Wind warten beinhaltet. Vielmehr lautet die Berufsbezeichnung nun Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft, und die Aufgaben sind größtenteils technischer Natur.

Der 17-Jährige ist mittlerweile im zweiten Lehrjahr. In seinem Ausbildungsbetrieb, den Fortin Mühlenwerken im Düsseldorfer Hafen, darf er schon einige Maschinen selbst bedienen und überwachen. Am meisten Spaß macht ihm die Qualitätskontrolle, wobei er prüft, wie gut die gemahlenen Haferflocken sind. Zu dem Beruf ist Steins durch einen Bekannten gekommen. „Ich habe zunächst Praktika in Mühlen gemacht und dadurch festgestellt, dass mir die Arbeit wirklich Spaß macht“, so der angehende Müller.

Dass er momentan der einzige Lehrling bei Fortin ist, liegt daran, dass der Ausbildungsberuf so unbekannt ist. „Sogar das Arbeitsamt in Düsseldorf hat lange nicht gewusst, dass es den Beruf überhaupt noch gibt und wir hier im Hafen ausbilden“, sagt Michael Magiera, Produktionsleiter und Müllermeister bei Fortin. Auch für dieses Jahr hat der Betrieb bisher noch keinen Azubi gefunden. Da der Unterricht in der Berufsschule aber erst im Dezember beginnt, würde das Unternehmen Interessenten auch jetzt noch einstellen.

Kein Nachwuchsmangel bei Bierbrauern

Die Brauerei Schumacher an der Oststraße kann sich hingegen nicht über Nachwuchsmangel beschweren. Zurzeit erlernen dort fünf Auszubildende den Beruf des Brauers. Matthias Tröder ist schon seit fünf Jahren mit der Lehre fertig und hat den Ausbilder-Schein gemacht. Wie er damals an diesen doch ungewöhnlichen Beruf gekommen ist, weiß der 26-Jährige immer noch gut. „Ich war auf der Suche nach einer Ausbildung und habe ein wenig recherchiert. Und der Buchstabe B kommt nun mal ziemlich weit vorne im Alphabet“, sagt Tröder und lacht.

Sebastian Andree, der im zweiten Lehrjahr in der Brauerei ist, wollte Brauer werden, weil ihm ein Bürojob zu langweilig gewesen wäre. „Ich wäre auch gerne Bäcker geworden, aber da hätte ich nachher um zwei Uhr mit der Arbeit anfangen müssen. Jetzt muss ich frühestens um sechs ran“, sagt Andree. An der Ausbildung gefällt ihm besonders, dass er handwerklich arbeiten kann. Vom ersten Tag an durfte Andree mitanpacken. Zunächst wurde er in der Abfüllung eingesetzt. „Da bekommt man das grundlegende technische Verständnis, das man für den Beruf benötigt“, sagt der Brauer-Lehrling. Danach hat der Azubi die weiteren Stationen in der Brauerei kennengelernt. Auch wenn im Brauhaus viele Arbeitsschritte durch Technik unterstützt ablaufen, erfordert der Beruf körperliche Fitness. „Brauer kann ein echter Knochenjob sein. Vielleicht gibt es deshalb auch so wenige Brauerinnen“, vermutet Ausbilder Tröder.