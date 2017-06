Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse – die klassische Bewerbung per Mail ist bei den Personalern nach wie vor beliebt.

Welche Unterlagen benötigen Personaler für ihre Entscheidungen und was halten Kandidaten vom Bewerbungsprozess? Eine Befragung der Online-Jobseite Indeed offenbart gravierende Lücken zwischen den Wünschen der Bewerber und den Erwartungen der Personalverantwortlichen. Für die Bewerbungsstudie wurden über 500 HR-Verantwortliche und mehr als 1000 Bewerber befragt.

Was zur klassischen Bewerbung gehört

„Während Bewerber offen sind für moderne Methoden und Ansätze bei der Jobsuche, setzen Unternehmen an vielen Stellen auf Bewährtes und verlieren dabei aus dem Blick, worauf es Bewerbern ankommt“, weiß Frank Hensgens, Geschäftsführer von Indeed in Deutschland. So besteht die klassische Bewerbung immer noch aus Anschreiben, Lebenslauf, Foto, schriftlichen Arbeitszeugnissen und Ausbildungsnachweisen. Diese Unterlagen erreichen die höchsten Werte auf der HR-Seite.

Motivation durch zeitintensives Erstellen beweisen

Viele Bewerber hingegen beurteilen besonders das Anschreiben als unnütz – hier ist die Differenz zwischen „wird verlangt“ und „wird als nützlich bewertet“ besonders groß. Die Hälfte der Bewerber empfindet die Formulierung als den schwierigsten Teil der Bewerbung, für die Personaler hingegen ist das Dokument von großer Bedeutung.

69 Prozent wollen am Anschreiben die Ausdrucksfähigkeit beurteilen, 45 Prozent bewerten so, ob sich der Kandidat Mühe gegeben hat. Denn HR-Verantwortliche erwarten, dass die Bewerber ihre Motivation und ihren Einsatz durch das zeitintensive Erstellen der Unterlagen beweisen. Die Unterlagen werden nach wie vor per E-Mail (65 Prozent) oder auf dem Postweg (48 Prozent) erwartet.