Nur wer besonders gute Noten mitbringt und sehr leistungsbereit ist, hat Chancen auf einen der begehrten Plätze, die Ausbildung und Studium miteinander verbinden. Studienberaterin Karin Wilcke über den besten Weg ins duale Studium.

Das duale Studium ist der Renner unter Abiturienten, und wenn ich einen Vortrag dazu in einer Schule halte, ist die Aula regelmäßig voll. Warum das so ist? „Studieren und das auch noch bezahlt bekommen“, lautet die häufigste Antwort. Von den drei Millionen Studenten sind fast 100 000 in dualen Studiengängen eingeschrieben, Tendenz steigend.

Fachhochschulen haben die Nase vorn

In der Tat kann man in einem dualen Studium hervorragend Theorie und Praxis verbinden. Deshalb sind von den mehr als 1100 Studiengängen nicht einmal sieben Prozent an einer Universität angesiedelt, denn Universitäten sind wissenschafts- und forschungsorientiert. Hier haben Fachhochschulen die Nase vorn, die immer schon für Praxisbezug standen. Die Hochschule Düsseldorf bietet mit Taxation, einem speziellen Wirtschaftsstudiengang, und Elektro- und Informationstechnik die Klassiker des dualen Studiums an: Ingenieur- und betriebswirtschaftliche machen die Masse der angebotenen dualen Studiengänge bundesweit aus. Auch die privaten Hochschulen, die in Düsseldorf ein duales Studium anbieten, führen die Begriffe Ökonomie und Management schon im Namen.

Und so sieht das in der Praxis aus: Der Betrieb, bei dem man die Ausbildung absolviert und der auch eine Ausbildungsvergütung bezahlt, stellt seine Auszubildenden für das Studium frei, entweder an zwei Tagen pro Woche oder in Blöcken von mehreren Wochen für die Vorlesungszeit. Wer einen solchen Platz ergattern will, muss sich erstens frühzeitig bewerben, aber auch einiges an Leistungsbereitschaft mitbringen. Die Firmen suchen sich besonders gute Abiturienten aus. Diese dürfen nicht unterschätzen, dass sie wirklich in einem Zeitraum von drei bis viereinhalb Jahren eine komplette Ausbildung mit IHK-Abschluss beziehungsweise Gesellen- oder Facharbeiterbrief und ein ebenso komplettes Bachelor-Studium durchziehen müssen, Unterricht am Abend oder Wochenende inklusive. Ein duales Studium ist keineswegs ein Mittelding zwischen Ausbildung und Studium, sondern beides gleichzeitig. Freizeit hat man nicht mehr viel. Wem das zu stressig ist, der sollte mit einer Ausbildung anfangen und nach dem erfolgreichen Abschluss ein Studium draufsetzen. Das muss dann aber selbst finanziert werden.

Das begehrte und empfehlenswerte Modell ist also: Bezahlte Ausbildung im Betrieb und zugleich ein Studium, dessen mögliche Gebühren der Arbeitgeber idealerweise auch übernimmt. Diese Form des dualen Studiums bietet auch der Öffentliche Dienst mit seiner speziellen Ausbildung für Bewerber mit Abitur oder Fachhochschulreife für die Laufbahn im gehobenen Dienst. Hier wechseln Blöcke in den einzelnen Ämtern vor Ort mit Phasen an den Hochschulen für Verwaltung ab.