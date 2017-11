Gut zum Tagen. Gut zum Feiern. Gut zum Trauen.

Gründe für Ihre Veranstaltung auf dem SchlossGut gibt es viele. Kein Wunder: Das historische Schloss, eingebettet in eine traumhafte Landschaft, ist ein ganz besonderer Ort, an dem Sie mit Freunden und Familie in einem wunderbaren Ambiente feiern – und zugleich als Unternehmer mit Ihren Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern tagen können. Ein historisches Ambiente gepaart mit vielen modernen Details: Der SchlossSaal bietet viel Platz für Ihre Trauung oder Feier und lässt sich in einen Tagungsraum mit neuester Technik und schneller Internetverbindung verwandeln.

Der SchlossGarten und der idyllische SchlossHof sind die perfekten Orte, um Gäste und Kunden zu empfangen oder in einer kurzen Tagungspause für einen Moment die Seele baumeln zu lassen. Ganz gleich, wie Sie das SchlossGut für sich nutzen wollen: Auf die hervorragende Küche und den erstklassigen Service von Culinaria Catering ist immer Verlass. Freuen Sie sich auf exklusive Gaumenfreuden, die ganz individuell nach Ihren Wünschen zubereitet werden. Und auf ein Team, das freundlich, entspannt und verlässlich dafür sorgt, dass Sie und Ihre Gäste sich bei uns im SchlossGut wohlfühlen.



INFORMATIONEN

LOCATION SchlossGut-Culinaria im Schloss Lüntenbeck, ein historisches Schloss, eingebettet in eine traumhafte Landschaft

GEEIGNET FÜR Tagungen, Seminare, Schulungen, Firmenevents, Hochzeiten und Familienfeiern

RÄUME Zwei Räume und Außenbereich für bis zu 60 Personen im SchlossSaal und Garten-Zimmer

AUSSTATTUNG Beamer, Verdunklungsmöglichkeit, Flipchart, schnelle Internetverbindung

CATERING Catering durch Culinaria

PARKEN Zahlreiche Parkplätze vor dem Schloss

KONTAKT SchlossGut Culinaria im Haupthaus des Schlosses Lüntenbeck auf der ersten Etage, Lüntenbeck 1, 42327 Wuppertal, Telefon 0202/870 565-0; E-Mail: k.auhagen@culinaria-wuppertal.de

www.schlossgut-culinaria.de