Ein Riss im Brautkleid oder ein vergessener Gast in der Sitzordnung: Für solche Notfälle wünschen sich viele Paare einen Hochzeitsplaner.

Es war am Abend vor der Hochzeit, als doch noch etwas schiefzugehen drohte: Das weiße Zelt, gedacht für das Buffet, wurde vom Wind gepackt und hob ab. Das war der einzige Moment, in dem Jutta Handrup Zweifel kamen, ob alles klappen würde. Monatelang hatte sie mit der Hilfe von Freunden und Verwandten ihre Hochzeit vorbereitet. Die Location gestaltet, die Dekoration entworfen, Kuchen gebacken und Einladungen verschickt. Sie hat alles selbst gemacht – manche Paare wünschen sich aber auch einen Profi an ihrer Seite.

„Wer sich für einen Hochzeitsplaner entscheidet, kann die komplette Organisation abgeben“, sagt Bettina Funke-Redlich, Sprecherin beim Bund deutscher Hochzeitsplaner. Die Paare können auch einzelne Leistungen buchen, etwa wenn sie Beratung bei der Location brauchen oder Musiker suchen.

„Ein Hochzeitsplaner ist für Paare empfehlenswert, die viel Wert auf eine perfekte Organisation ihrer Feier legen“, sagt die Expertin. Und für Paare, die außerhalb von Hotels oder Restaurants feiern. „Paare, die sich eine Location buchen, in der alles organisiert werden muss vom Caterer über die Möbel und die gesamte Infrastruktur.“

Wer selbst planen will, sollte ein Jahr Vorbereitungszeit einplanen

Alexandra Dionisio ist selbst Hochzeitsplanerin und hat ein Buch geschrieben, in dem sie Paaren Tipps gibt. „Jeder kann seine eigene Hochzeit organisieren“, sagt sie. „Viele Paare haben unglaublich viel Spaß daran, dieses besondere Ereignis gemeinsam zu planen und Schritt für Schritt darauf hinzuarbeiten.“ Wichtig sei, sich genug Zeit zu nehmen – besonders, wenn beide berufstätig sind. Dann empfiehlt Dionisio, rund ein Jahr vorher mit den Planungen zu beginnen.

Ein häufiger Fehler bei der Planung ist das Unterschätzen kleiner Hochzeiten. Auch eine kleine, intime Hochzeit mit wenigen Gästen sei aufwendig, sagt Dionisio.

Ein Hochzeitsplaner kostet rund 3000 Euro

Ganz wichtig ist, dass die Paare miteinander offen über die Hochzeit sprechen. „Wie genau soll er aussehen, der schönste Tag im Leben? Wie hoch soll das Budget sein?“ Manchmal stellen Paare erst im Lauf der Planungen fest, dass ihre Vorstellungen weit voneinander entfernt sind.„Dafür einen Mittelweg zu finden, steht meiner Meinung nach sehr symbolisch für die Kompromisse, die Braut und Bräutigam im Laufe der Ehe auch weiterhin schließen müssen“, sagt die Buchautorin.