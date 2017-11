Ob Business-Veranstaltung, das offizielle Essen mit dem Chef, Cocktailparty oder Opernpremiere – viele Veranstaltungen erfordern bestimmte Kleidung.

Smart Casual“, „Morning Dress“, „Black Tie“ – viele Begriffe regeln den Dresscode im Beruf und bei Veranstaltungen. Stilbewusste sollten ihn entschlüsseln können und einige wichtige Regeln beherzigen. „Generell gilt, je höher die Position, desto dunkler der Anzug“, sagt Carolin Lüdemann, Business-Coach aus Stuttgart. Die Farbe spiele bei der Kleidung eine große Rolle. Mit Schwarz ist der Stil-bewusste nicht immer gut beraten. „Schwarz hat eine distanzierende Wirkung“, erklärt das Mitglied des deutschen Knigge-Rates.

Im Business-Bereich eignen sich als Anzugfarben Dunkel-blau, Dunkelgrau und Anthrazit oder der Nadelstreifen. Dazu gehört ein helles Hemd. Als klassische Krawattenfarben haben sich Hellblau und Dunkelrot durchgesetzt. Was die Farben des gesamten Outfits angeht, so gilt die einfache Formel: nicht mehr als zwei Farben und drei Muster kombinieren. „Allein eine Krawatte kann ein solches Farbschema schon sprengen“, warnt Lüdemann.

„Die Dresscodes sind immer männlich – das hat sich weltweit so festgesetzt, weil es für Frauen viel zu viele Alternativen gibt“, erklärt Gabriele Schlegel, Business-Expertin aus Bonn. Frauen sollten sich darum immer am Outfit des Mannes orientieren. Mit einem schicken Hosenanzug oder einem Kostüm liegt sie meist richtig. Häufig ist auch aus dem Veranstaltungsort abzulesen, was man tragen sollte. In Führungsebenen oder bei Veranstaltungen wird oft ein konkreter Look erwartet.

Von Poloshirt bis Frack – für jeden Anlass die richtige Kleidung

Hier die wichtigsten Dresscodes im Überblick:

Casual: Der Herr trägt Jeans und Poloshirt eventuell mit Jackett – elegante Freizeitkleidung also. „Die Krawatte kann getrost im Schrank bleiben“, erläutert Lüdemann. Die Damen können frei kombinieren aus Rock, Jeans und Shirt oder Pullover.

Smart Casual:

Mit einer Kombination aus Sakko, Stoffhose und Polohemd ist der Mann gut angezogen. Einige Unternehmen erlauben gepflegte „Bürojeans“ in dunklen Farben. Die Damen können eine elegante Jeans oder einen Rock mit einem Twinset kombinieren.

Business Casual: „No Jeans, no tie – lautet hier die Devise“, sagt Schlegel. Die Jeans ist ab dieser Dresscode-Ebene verpönt, eine Krawatte muss nicht zwingend getragen werden. Erwartet wird lockere, jedoch elegante Kleidung: Hemd oder feiner Strickpulli, Anzughose und Sakko. Die Damen sind in einem „normalen“ Büro-Outfit aus Hosenanzug oder Kostüm gut aufgehoben. Dieser Look wird beim Essen mit dem Chef, beim Sightseeing im Rahmen einer Geschäftsreise oder bei einem internen Meeting außerhalb des Büros gefordert.