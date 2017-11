Wer die perfekte Location für seine Business-Veranstaltung finden möchte, sollte Zeit und Geduld investieren. Denn ein Event ist immer ein einmaliges Ereignis.

Bei der Eventplanung gilt es aus den unterschiedlichsten Anforderungen, Vorstellungen und Zielen eine harmonische Einheit zu schaffen und genau auf die spezielle Art der geplanten Veranstaltung abzustimmen. Ein riesiges Kongresshotel, macht eine Stadt oder Region nicht zum Nabel der Tagungswelt. Stärke misst sich auf diesem Feld in der Breite des Angebots. Attraktiv sind Regionen, die ihren Unternehmen eine große Auswahl völlig unterschiedlicher Räumlichkeiten bieten.

Die Qual der Wahl muss sein

Denn nur so können Firmen sicherstellen, die erste und wichtigste Regel für ihre Veranstaltungen erfüllen zu können: passen muss es! Und damit ist nicht der doppelte Drei-klang aus Größe, Lage und Catering sowie Infrastruktur, Ausstattung, und Kosten gemeint. Jeder Anbieter von Locations gibt auf der Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal und aus Überzeugung seinen Räumen einen eigenen Charakter und Stil. Man will ja für etwas stehen, im Gedächtnis bleiben und den Leuten etwas geben, worüber sie reden können. Diese Identität muss zu den Inhalten, der Art und den Zielen des geplanten Events passen.

Eine futuristische Veranstaltung ist in historischer Umgebung oft nicht gut aufgehoben. Ein Kreativmeeting passt nicht in nüchtern sachliche Räume und ein Seminar zur Wissensvermittlung eben eher schlecht in einen kreativ ausgestalteten Raum. Gute Event-Planer suchen entweder so lange, bis sie eine wirklich passende Location gefunden haben oder passen ihre Veranstaltung an die gewünschten Traum-Räumlichkeiten an. Meistens liegt die Wahrheit dabei in der Mitte. Was keinesfalls bedeutet faule Kompromisse einzugehen, sondern ein Feintuning aller Komponenten zugunsten des perfekten Gesamteindrucks vorzunehmen.

Der traditionelle Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid in der Historischen Stadthalle Wuppertal erfordert wenig Abstimmungen und Feintuning dieser Art. Hier hat eine Veranstaltung mit über 1200 Teilnehmern den zu ihr passenden Ort gefunden.

„Der Empfang ist eine der zentralen Veranstaltungen für das Treffen von Menschen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft unserer Region,“ so Thomas Wängler, Mitglied der Geschäftsführung der Bergischen IHK. Die Gästeliste liest sich wie das Who is who aller drei Bergischer Städte. Die Besucher tauschen sich aus, man sieht sich mal wieder und trifft alte und neue Gesichter. Die Veranstaltung soll die regionale Identität stärken und in Rückblicken das Vergangene resümieren, sowie auf die kommenden gemeinsamen Herausforderungen einstimmen.