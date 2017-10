Damit die eigenen vier Wände interessant aussehen, gibt es einfache Tricks.

Betritt man so manches Wohnzimmer, scheint es so, als gebe es die ungeschriebene Regel, dass Möbel an der Wand stehen müssen. Schränke, Regale, Sofa – alles hat zur Wand hin kaum Luft. Dabei brauchen die wenigsten den kompletten Freiraum in der Mitte des Zimmers, der durch diese Art der Platzierung entsteht. Vor allem kleinere Zimmer profitieren davon, wenn ein Sessel leicht vorgerückt wird und nicht alles brav an der Wand steht.

Auch Farbe kann dabei helfen, Räume optisch zu vergrößern. So sollten kleine Wohnräume nicht zu dunkel gestrichen werden. Hat man jedoch zu viel Raum-höhe zur Verfügung, verkleinern dunkle Farbtöne das Zimmer optisch.

Viele vergessen beim Einrichten gerne, ihrem Raum Struktur zu geben. Regale oder andere Möbelstücke lassen sich ganz leicht als Raumtrenner nutzen. Durch mehrere Lichtinseln erhält der Raum außerdem Struktur und eine optische Tiefe, die so vielleicht gar nicht vorhanden sind. Aber Achtung: Licht ist nicht gleich Licht! Wer seine Wohnräume nicht wie einen OP-Saal ausleuchten möchte, sollte blaues Licht und Deckenlampen vermeiden. Der Trend geht sowieso zu indirekter Beleuchtung. Ein weiterer Grundsatz lautet, dass nicht alles in der Wohnung aus einem Guss sein muss. Was im Möbelhaus gut aussieht, passt in seiner Gesamtheit nicht unbedingt in die eigenen vier Wände. Und wenn alles im selben Stil gehalten ist, wirkt die Wohnung schnell langweilig. Von zu viel Muster- und Stilmix ist jedoch auch abzuraten. Damit das Wohnbild schön harmonisch wirkt, sollte sich ein Holzton beispielsweise in mehreren Zimmern wiederfinden und auch zu den Fenstern sowie Türen passen.

Bei der Deko gibt es ebenfalls eine einfache Regel, die zu befolgen ist: Accessoires in ungerader Stückzahl sehen einfach besser aus. Gerade Stückzahlen wirken, auch wenn es seltsam klingt, auf das menschliche Auge unharmonisch. Kerzen oder Vasen sehen des-halb zu dritt oder zu fünft platziert am besten aus. Verschiedene Höhen und Formen lockern das Ganze zusätzlich auf.