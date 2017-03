Sein ganzes Traumhaus Stein für Stein und bis zum letzten verlegten Rohr selbst zu bauen, ist nahezu utopisch. Denn in aller Regel hat der Bauherr nicht die nötigen Kenntnisse und auch nicht die Zeit. Fertighaus-Anbieter geben aber die Möglichkeit, immerhin mitzubauen.

Immer mehr Bauherren wollen selbst Hand an ihr neues Eigenheim anlegen und dadurch Geld sparen. Das ist zum Beispiel möglich mit sogenannten Ausbauhäusern. Hier können Bauherren einzelne Gewerke übernehmen oder sogar den gesamten Innenausbau in Eigenregie erledigen. „Gemeint sind damit Fertighäuser, an denen die Bauherren mitbauen können. Die Firma liefert mindestens die Gebäudehülle“, erklärt Christoph Windscheif vom Bundesverband Deutscher Fertigbau. Es gibt unterschiedliche Ausbaustufen: Das beginnt beim Rohbau und kann bei einem quasi fertigen Haus aufhören, in dem lediglich das Dachgeschoss selbst ausgebaut wird. In den meisten Fällen stellt die Fertigbaufirma ein geschlossenes Haus mit gedämmten Wänden und eingedecktem Dach auf das Baugrundstück. Die Fassade ist schon verputzt oder verkleidet. Üblicherweise sind die Leerrohre für die elektrischen Leitungen angelegt sowie die Rohre für Wasser-, Abwasser- und Gasanschlüsse bereits vormontiert.„Den Innenausbau oder Teile davon übernimmt dann der Bauherr“, erklärt Windscheif. Der Umfang muss vertraglich detailliert vereinbart werden. Doch man darf sich nichts vormachen: Ob der Ausbau gelingt, steht und fällt mit dem Geschick des Bauherren und seiner Mitstreiter. „Sie sollten schon einige Fachkenntnis mitbringen, für handwerklich Unbegabte ist das nichts“, betont Florian Becker, Geschäftsführer des Bauherren-Schutzbundes. „Und sie müssen sich im Klaren darüber sein, dass so ein Innenausbau sich über Wochen und Monate hinzieht. Das kann einen Freundeskreis schon sehr belasten.“ Wichtig sei, alle Helfer bei der Berufsgenossenschaft zu versichern.



Profis für Sanitär und Heizung



Etwa 13 Prozent entscheiden sich für ein Ausbauhaus. Noch größer ist die Zahl derer, die zwar nicht das ganze Haus ausbauen, aber vieles in Eigenregie erledigen. Besonders beliebt sind Maler- und Tapezierarbeiten, das Verlegen von Bodenbelägen, der Bau von Treppen, aber auch die Dämmung und der Ausbau des Dachgeschosses. „Je nach Umfang der Eigenleistungen lassen sich circa 25.000 Euro sparen“, erklärt Windscheif. „Allerdings sollten Bauherren ihre handwerklichen Fähigkeiten und die ihnen zur Verfügung stehende Zeit nicht überschätzen“, warnt Franz Michel vom Informationsportal baufoerderer. de des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Die Eigenleistungen dürfen den Baufortschritt der beauftragten Handwerker nicht beeinträchtigen. Und längst nicht jedes Gewerk eignet sich für bauliche Laien. „Maurer-, Estrich- und Putzarbeiten, Heizungs-, Elektro- und Sanitärinstallation, Zimmerer- und Dachdecker- sowie Dachklempnerarbeiten sollten immer Fachfirmen vorbehalten bleiben“, betont Michel.



Die Fertighaus-Hersteller haben den Trend zum Eigenbau erkannt und versuchen, es ihren Kunden möglichst leicht zu machen. „Sie stellen Aus-bau- und Technikpakete für verschiedene Gewerke zusammen, die auf den jeweiligen Haustyp abgestimmt sind“, erläutert Windscheif. Diese Ausbaupakete sind die gleichen, mit denen auch die Mitarbeiter der Baufirmen arbeiten. «Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Qualität der Eigenleistungen so gut ist wie beim Profi.“ Zudem gibt es Anleitungen und fachliche Unterstützung von den Firmen. „Und für den Fall, dass sie etwas gar nicht hinbekommen, gibt es eine Rückfall-Option“, erklärt der Branchensprecher. Dann springt die Firma ein und erledigt die Arbeiten.



Katja Fischer