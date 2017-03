Wer ein Haus baut, sollte bei seinen Planungen auch das Lichtkonzept integrieren. Es schafft ein angenehmes Wohnklima – und schaut auch noch gut aus.

Wände, Böden, Fenster und Türen müssen stehen, sonst können Bodenbeläge und Wandverkleidungen nicht einziehen. Erst später kommen die Möbel. Was beim Hausbau meist jedoch vernachlässigt wird, ist, sich rechtzeitig Gedanken über ein stimmiges Lichtkonzept zu machen. Das Licht ist entscheidend für das Wohlempfinden in den eigenen vier Wänden. Die Raumbeleuchtung ist demnach ein entscheidendes Element bei der Wohnraumgestaltung. Neben der natürlichen Raumbeleuchtung ist die künstliche Beleuchtung beim Hausbau zu planen. Ein passendes Lichtkonzept umfasst dabei nicht nur die Positionierung von Steckdosen, Lichtauslässen und die Stromverkabelung in den Wänden, sondern auch die Wahl der Leuchtmittel. Egal, ob Decken-, Hänge-, Tisch-, Lese- oder Stehlampe – im neuen Traumhaus sollte die Ästhetik immer in einem stimmigen stilistischen Konzept mit der Inneneinrichtung stehen.



Früher definierten überwiegend Lampenschirme die Leuchte – heute steht das Leuchtmittel selbst ganz puristisch im Mittelpunkt und ist sichtbar. Dieses auf das nötigste reduzierte Design passt sich jeder Umgebung, jedem Einrichtungsstil an. Drei Komponenten sind für dieses minimalistische Konzept wichtig: das Kabel, die Fassung und schließlich die Lampe, am besten im stylishen Retro-Glühbirnenformat. Dabei wird lediglich die Birnenform imitiert.



Farblich ist alles erlaubt



Wegen der Umwelt und aus Energiespar- sowie Effizienzgründen bieten sich LED-Lampen an, die im nostalgischen Glühbirnenlampen-Design daherkommen. Früher ging bei einer 60 Watt Glühbirne 80 Prozent der Energie durch Wärme verloren. Die LED-Leuchte arbeitet dagegen hocheffizient. Eine zehn Watt LED-Lampe entspricht in etwa einer 60 Watt Glühbirne.



Die Designs der dekorativen Fassung reichen dabei von Metall über farbigen Kunststoff bis hin zu Holz. Die Fassungen sollten aber in einem harmonischen Design mit dem Kabel aufgehen. Farblich ist bei diesen zwei Komponenten alles erlaubt. Ganz ohne dekoratives Drumherum muss aber auch nicht sein. Solange die Lichtquelle zu sehen ist sind auch Käfig- oder auch Glas-Schirm-Formen möglich. Ebenso charmant wirken Als-ob-Lampenschirme, die durch Holz- oder Metallstreben die traditionelle Form übernehmen. Eine weitere beliebte Methode bei diesem Lampenstil ist es, gleich mehrere Lichtquellen nebeneinander von der Decke hängen zu lassen, die aber relativ eng beieinander zugeordnet sind. Auch interessant: eine Bündelung der Lampenkabel, sodass die Birnen enger aneinander rücken.



Andriana Sakareli