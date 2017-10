Räume wachsen immer mehr zusammen und gehen ineinander über. Das Badezimmer öffnet sich zum Schlafzimmer – und bietet Wellness-Atmosphäre.

Badewanne oder Dusche, Toilette, Waschbecken – und fertig ist das Badezimmer. Weit gefehlt. Heutzutage wird eine neue Badkultur zelebriert. Sie greift im Grunde das auf, was Architekten und Inneneinrichter bereits in anderen Räumen vollzogen haben: Das Bad wird immer mehr zum Wohnbereich, es bildet eine Einheit mit dem Schlafzimmer, und es wird immer mehr zum privaten Wellness-Tempel. Dabei gewinnen Beleuchtung, Möbel, Düfte und Musik an Bedeutung, ohne die Funktionalität außer Acht zu lassen. Besonders beliebt sind komfortable Wohnbäder.

Neue Formen

Klassische Raumkonzepte, in denen die Dusche neben Waschtisch und WC angeordnet ist, werden für eine neue Aufteilung aufgebrochen. Sanitäreinrichtungen lösen sich von der Wand und nehmen als einzelne Elemente einen neuen Platz, zum Beispiel mitten im Raum, ein. Die Dusche oder Badewanne wird damit gleichzeitig Raumteiler, der verschiedene Bereiche voneinander trennt. Auch die Integration des Bads in andere Wohnräume wie das Schlafzimmer ist möglich. Durch große Schiebetüren kann die räumliche Trennung aber jederzeit wiederhergestellt werden. In die Gestaltung des Badezimmers fließen außerdem immer mehr neue Formen ein, die ineinander übergehen oder durch ungewohntes Design überraschen. Zum Beispiel werden Holz, Glas und Stein verstärkt eingesetzt, um dem Wunsch nach einem außergewöhnlichen Interieur Rechnung zu tragen.

Multifunktionsduschen, Badewannen mit Whirlpool-Effekt und platzsparende Saunakabinen sowie Liegen zum Relaxen und bequeme Sitzmöbel verwandeln das eigene Bad in eine Spa-Oase, in der die Grenzen zwischen Ruhen und Pflegen aufgehoben sind.