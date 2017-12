Nachdem eine Ärztin Ende November verurteilt worden war, gibt es nun zahlreiche Initiativen, die strengen Regeln zu lockern.

Düsseldorf. Als die Gießener Ärztin Kristina Hänel ihre Online-Petition auf der Internetplattform Change.org startete, da war sie noch eine Angeklagte. Und versuchte auf diesem Wege, möglichst viele Stimmen zu sammeln, um politisch dagegen vorzugehen, was ihr rechtlich drohte: Eine Verurteilung nach § 219 a des Strafgesetzbuchs, der „die Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft“ unter Strafe stellt. In ihrer Petition machte sie keinen Hehl daraus, dass sie es Interessierten auf ihrer Homepage ermögliche, über einen Link Informationen zu einem legalen Schwangerschaftsabbruch zu erhalten. Sie informiere über die gesetzlichen Voraussetzungen sowie über die Methoden und Risiken des Schwangerschaftsabbruchs. Diese Werbung müsse erlaubt sein und folglich der § 219 a gestrichen werden, forderte sie.

Parteiübergreifende Initiativen im Bundestag und Thema im Landtag

Weil sich aber das Amtsgericht Gießen daran gebunden fühlte, den aktuell geltenden § 219 a Strafgesetzbuch zum Maßstab für seine Entscheidung zu nehmen, verurteilte es die Ärztin Ende November zu 6000 Euro Geldstrafe. Ein Urteil, das seither die Debatte um Abtreibungen anfeuert. Nicht nur, weil mittlerweile mehr als 150 000 Menschen Hänels Petition unterstützt haben. Sondern auch, weil sich politisch etwas bewegt, um die Strafnorm zu reformieren.

Auch wenn es derzeit keine voll handlungsfähige Bundesregierung gibt, zeigt der Fall, dass der Bundestag als Gesetzgeber durchaus in der Lage wäre, aktiv zu werden. Immer mehr Unterstützer einer parteiübergreifenden Initiative – von der SPD über Grüne und Linke bis zur FDP – setzen sich für eine Reform ein. Auch über den Bundesrat läuft ein entsprechendes Vorhaben. Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hat eine Gesetzesinitiative beschlossen, wonach es Ärzten möglich sein soll, sachliche Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen in der Öffentlichkeit anzubieten.

Auch die NRW-Grünen bringen das Vorhaben am Donnerstag in den Düsseldorfer Landtag ein. Die schwarz-gelbe Landesregierung, so der Antrag, solle sich über den Bundesrat für die Aufhebung oder umfassende Änderung des 219a einsetzen.

Die Grünen argumentieren: „Da in der Ärzteschaft allgemein bekannt ist, dass Abtreibungsinitiativen schon einige wenige Informationen nutzen, um Strafanzeige zu erstatten, verzichten viele Ärztinnen und Ärzte auf den Hinweis, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Dies schränkt das Informationsrecht der betroffenen Frauen in erheblicher Weise ein.“ Statt fachlich fundierter Informationen fänden Frauen in ihrer besonderen Ausnahmesituation im Internet eine Vielzahl an Webseiten radikaler Abtreibungsgegner und deren Fehlinformationen.