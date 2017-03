Brüssel/Den Haag (dpa) - Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber wertet die Prognosen zur Niederlandewahl als empfindlichen Schlag für alle antieuropäischen Populisten. «Die seriöse Politik der bürgerlichen Kräfte hat sich in den Niederlanden ausgezahlt», erklärte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist eine gute Nachricht für alle politischen Kräfte der Mitte und für Europa.» Klartext in der Sache und strikte Abgrenzung von Radikalen seien der richtige Weg.

Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden hatte sich Prognosen zufolge Ministerpräsident Mark Rutte mit seiner rechtsliberalen Partei VVD klar vor dem Rechtspopulisten Geert Wilders durchgesetzt. Wilders hatte Wahlkampf für einen Austritt der Niederlande aus der Europäischen Union gemacht.