Bob Garfield und Brooke Gladstone sind die Macher und Redakteure der wöchentlichen US-Radiosendung „On the media“, die von 400 nicht-kommerziellen Sendern in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt wird. Nach dem „Washington Navy Yard”- Massaker, bei dem am 16. September 2013 ein 34-jähriger Einzeltäter auf einem Marine-Stützpunkt in der US-Hauptstadt zwölf Menschen erschoss und drei weitere verwundete, veröffentlichten Garfield und Gladstone ein Nutzerhandbuch für vergleichbare Nachrichtenlagen (Original auf Englisch hier: goo.gl/ivFgth), das neun sehr simple Regeln umfasst.

1. Unmittelbar nach dem Ereignis werden Medien falsch berichten

Genau so war es in Münster wieder: Um 16.18 Uhr behauptete der Online-Dienst einer Düsseldorfer Zeitung bereits, es handele sich um einen „Anschlag“ und wollte das aus „Polizeikreisen“ erfahren haben. Ein Hamburger Magazin vermeldete: „Münster: Fahrzeug fährt in Menschenmenge – Tote und Verletzte“, was WDR-Nachrichtensprecher Udo Stiehl bei Twitter so kommentierte: „Man könnte natürlich auch formulieren: ,Ob es ein Unfall war, ist noch nicht klar.‘ Aber dann klingt es nicht reißerisch genug.“ Kurz: Vergleicht man die heutige Berichterstattung mit den Schnellschüssen vom Samstagnachmittag, könnte man in einigen Fällen zweifeln, ob es sich überhaupt um das gleiche Ereignis handelt. Garfield und Gladstone raten in Regel Nummer 2, solche Angaben wie „Polizeikreise“ als das zu bewerten, was sie sind: nicht glaubhaft.

2. Traue keinen anonymen Quellen

„Oft werden Nachrichtenagenturen ,Quellen‘ oder einen ,Strafverfolgungsbeamten‘ anführen“, so Garfield und Gladstone, die dazu Ian Fisher zitieren, den stellvertretender Chefredakteur für digitale Operationen bei der New York Times: „Ich denke, sie müssen sehr vorsichtig sein. ,Polizeikreise‘ könnte alles vom FBI bis zu einem Streifenwagen-Polizisten sein. Also, weißt du es einfach nicht und du solltest dem nicht wirklich vertrauen."

3. Traue keinen Geschichten, die eine andere Nachrichtenquelle als Quelle der Information angeben

Diese dritte Regel leuchtet ohne weitere Erklärung ein: Wer bloß die anderen abgeschrieben hat, weiß in Wahrheit gar nichts und wird innerhalb der ersten 60 Minuten nach einem Ereignis auch gar keine Chance zu einem wirklichen Gegencheck haben.

4. Es gibt fast niemals einen zweiten Schützen

Aber es gibt fast immer Berichte darüber, ebenfalls gern unter Berufung auf „Polizeikreise“ oder „Augenzeugen“. Woher kommen diese „Informationen“, die in Wahrheit keine sind? Sehr einfach: So lange die Polizei nicht weiß, mit wie vielen Tätern sie es zu tun hat, kann sie nicht fahrlässig von einem Einzeltäter ausgehen. So war es auch am 22. Juli 2016 in München, als der 18-jährige David S. rund um das Olympia-Einkaufszentrum in Moosach neun Menschen tötete und fünf weitere verletzte, bevor er sich selbst tötete. Die Panik, die durch falsche Nachrichten und eine regelrechte Hysterie in „sozialen Medien“ ausgelöst wurde, führte laut späterer Untersuchungen zu mindestens 32 weiteren verletzten Menschen.