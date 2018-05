Am Montag vor einem Jahr gewannen CDU und FDP die Landtagswahl in NRW. Eine Zwischenbilanz.

Armin Laschet, CDU: Der Ministerpräsident ist omipräsent und enorm fleißig, erarbeitet sich so viel Respekt, obwohl er bei Personalentscheidungen zum Teil hanebüchene Anfangsfehler als Geschenk an die unter dem Wahlergebnis eigentlich zerrüttete Opposition servierte. Laschet ist sicher in den Themen, bisweilen aber auch noch zu oberflächlich. Das rächte sich etwa in Belgien, als er ob eines fehlgelaufenen Erwartungsmanagements zu Tihange und Doel vor mitgereisten Journalisten kleinlaut die Rückreise antrat.

Hat den Vorteil, dass er angesichts guter Einnahmen viele Projekte initiieren und einiges Wählerinteresse befriedigen kann. Wankt zwischen staatsmännischer Eitelkeit und sympathisch-humorvollem Auftritt, ist als Kommunikator aber überhaupt nicht verdächtig, vom Horionplatz aus arrogant zu regieren.

Karl-Josef Laumann, CDU: Für ein politisches Alpha-Tier bleibt es erstaunlich ruhig um ihn. Kümmert sich beharrlich um Pflege und neue Ärzte auf dem Land, verkauft das aber alles ziemlich zurückhaltend. Mischt sich über sein Ressort hinaus gar nicht mehr ein. Impulsgeber geht eigentlich anders. Aber diesbezüglich überlässt der Routinier anderen das Feld.

Ina Scharrenbach, CDU: Haften bleiben vor allem Heimat und Heino. Ist darum bemüht, dem offenbar angesagten Heimatbegriff eine neue Heimat zu geben. Und definiert ihr Ministerium so engagiert seit fast einem Jahr. Die Heino-Platte mit politisch anrüchigem Liedgut ist ein Fauxpas, den sie mit westfälischer Starrköpfigkeit ausgesessen hat. Da hat sie von politischen Großkalibern viel lernen können.

Joachim Stamp, FDP: Viel weniger darauf erpicht, in der ersten Reihe zu stehen als Vorgänger Christian Lindner. Dadurch ist der FDP-Stamp als stellvertretender Ministerpräsident ein ziemlich verlässlicher Partner für CDU-MP-Laschet. Arbeitet sowohl an Integration und Abschiebung durchaus intensiv und öffentlichkeitswirksam. Das Kinderbildungsgesetz aber ist sein dringender Auftrag, bei dem er dem eigenen Zeitplan hinterherhechelt.

Yvonne Gebauer, FDP: Die Kölner FDP-Chefin hat sehr schnell sehr viel angestoßen: Vollbremsung bei der Inklusion, zurück zu G9, verzweifelte Lehrersuche und Lehrerkampagne. Der vielleicht größte Wert: Verschafft der Schulpolitik mit Beharrlichkeit wieder eine Datenbasis, mit der sich Zukunft in einem wirklich wichtigen Landeskompetenzfeld planen lässt. Jetzt braucht es nur noch einen guten Draht zu Finanzminister Lienenkämper. Das alles ist nämlich ziemlich teuer.