NRW-Regierungschef über Antisemitismus, Unterrichtsausfall und seine Haltung zur Umweltministerin.

Düsseldorf. Wenn NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in unregelmäßigen Abständen in der Landespressekonferenz erscheint, muss er Fragen zu diversen landespolitischen Themen parieren.

Asylbewerber, Abschiebungen und das neue Polizeigesetz

Nach dem Großeinsatz der Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen und der daraufhin bundesweit geführten Diskussion um den Umgang mit Asylbewerbern spricht sich Laschet für Besonnenheit aus: „Je ernster die Lage ist, umso gemäßigter sollte der Ton sein, in dem man darüber redet“, fordert er. Man dürfe nicht in eine Eskalationsspirale des verbalen Aufrüstens geraten. Wichtiger sei, konsequent die Ziele der Inneren Sicherheit zu verfolgen.

Laschet befürwortet die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten „Ankerzentren“, in denen Asylbewerber für die gesamte Dauer ihrer Antragsprüfung bleiben sollen. Das müsse aber der für Flüchtlingsfragen zuständige Minister Joachim Stamp (FDP) mit dem Bund besprechen.

Das neue Polizeigesetz mit der Ausweitung polizeilicher Befugnisse werde kommen und noch vor der Sommerpause in Kraft treten. SPD und Grüne haben allerdings verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet und wollen dazu noch eine Expertenanhörung durchführen.

„Der Antisemitismus ist nicht zu uns eingewandert“

Sieht Laschet angesichts sich häufender antisemitischer Vorfälle den Bedarf für einen Antisemitismus-Beauftragten im Land? Die Regierung sei mit den jüdischen Gemeinden im dauerhaften Gespräch, versichert der Ministerpräsident. Er zitiert einen bedrückenden Satz des Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, Josef Schuster: „Wir sitzen nicht auf gepackten Koffern, aber mancher guckt schon mal, wo der Koffer steht.“ Zwar hätten sich die jüngst bekannt gewordenen Vorfälle meist nicht in NRW abgespielt. Doch dass das Thema angespannter sei als vor fünf oder zehn Jahren, sei offenkundig. Er teile aber nicht die These, dass der Antisemitismus eingewandert sei. Das sei für manche Menschen „eine gepflegte Ausrede gegenüber Einwanderern“. Antisemitismus sei auch nach dem Holocaust immer präsent in Deutschland gewesen. Synagogen würden nicht erst seit 2015 polizeilich gesichert.

Allerdings gebe es auch Eingewanderte, die eine besondere Tradition des Hasses auf Israel in ihren Ländern haben. „Auch die brauchen eine rechtsstaatliche Antwort – dass ihnen klargemacht wird, das dulden wir nicht mal im Ansatz hier in Deutschland.“

Ein Antisemitismus-Beauftragter des Landes könne zwar sinnvoll sein. Doch dürfe man nicht denken, damit sei das Problem gelöst. Es sei Aufgabe der gesamten Landesregierung, das Thema im Blick zu haben. So habe zum Beispiel die Schulministerin in einem Schreiben die Schulleiter sensibilisiert für den Fall, dass es an ihren Schulen zu antisemitischen Vorfällen komme.