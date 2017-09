Drei von fünf jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren zögern den Auszug von zu Haus heraus.

Düsseldorf. „Hänschen Klein, ging allein, in die weite Welt hinein . . .“ Anders als der tatendurstige Bursche mit Stock und Hut in dem Kinderlied, in dem es bekanntlich um die Ablösung vom Elternhaus geht, bleibt Hänschen heute oftmals eben da. So lange, bis aus ihm längst ein Hans geworden ist. Dennoch wollte Hans-Josef Fischer, Präsident des statistischen Landesamts IT.NRW, das Thema keineswegs dramatisieren, als er die Studie „Hotel Mama – erwachsene Kinder im elterlichen Haushalt“ – vorstellte.

Dass drei von fünf jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren noch bei den Eltern leben, entspreche zum einen in etwa dem Bundesdurchschnitt. Zum anderen liege der Wert doch deutlich unter immer wieder kursierenden Zahlen aus anderen Ländern, insbesondere Italien, wo angeblich 70 Prozent der unverheirateten Männer noch im „Hotel Mama“ lebten. Überhaupt suggeriere der Ausdruck „Hotel Mama“, wenn er auch auf die Verhältnisse hierzulande übertragen wird, dass die jungen Erwachsenen es nur auf eines anlegten: eine Rundumversorgung zu genießen. Dabei seien es oftmals schlicht materielle Gründe, die erwachsene Kinder noch im Elternhaus halten. Dass nämlich in der Ausbildung und im Studium befindliche junge Menschen es sich schlicht nicht leisten können, einen eigenen Haushalt zu finanzieren.

Ohne das mit Zahlen unterlegen zu können, spekulierte der Herr der Zahlen aber auch darüber, dass es in den Familien nicht mehr wie einst Generationenkonflikte gibt, so dass es der alten und der jungen Generation in diesen Zeiten auch leichterfalle, weiter unter einem Dach zu leben.

Psychologen und die Betroffenen selbst kennen aber auch die Motivlage, die gewissermaßen vom anderen Ende her ins Spiel kommt – von den Eltern. Was in dem Kinderlied noch mit „Doch die Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr“ umschrieben wurde, heißt auf Neudeutsch „Empty-Nest-Syndrom“. Die Furcht, verlassen im eigenen Haus zurückzubleiben. Die Angst vor der Leere im Leben, die sich da auftun könnte.

Das Nicht-Loslassen-Können mag auch noch dadurch verstärkt werden, dass die heutige Elterngeneration weniger Kinder hat als frühere und dafür umso mehr Aufmerksamkeit (und finanzielle Mittel) in den Nachwuchs investiert. Ob sie diesem damit einen Gefallen tut, steht auf einem anderen Blatt. Selbstständigkeit und Flexibilität, in der Gesellschaft gefragte Eigenschaften, werden bei Nesthockern kaum eingeübt.