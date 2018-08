Die Lage scheint ernst zu sein im nordrhein-westfälischen Strafvollzug. Der Justizminister des Landes kündigt einen "Befreiungsschlag" an.

Düsseldorf. Die Lage scheint ernst zu sein im nordrhein-westfälischen Strafvollzug. Peter Biesenbach, seit etwas mehr als einem Jahr Justizminister des Landes, sieht jedenfalls einen hohen Handlungsdruck – angesichts sanierungsbedürftiger Haftanstalten bei gleichzeitig steigenden Gefangenenzahlen. Rechnerisch reichen die etwa 17 500 Haftplätze in den 36 Vollzugsanstalten des Landes zwar aus, um die 16 219 Gefangenen (Stand Mittwoch) unterzubringen.

Doch wegen notwendiger Sanierungsarbeiten sind derzeit knapp 1400 Zellenplätze nicht belegbar. „Wäre der Strafvollzug ein Hotelbetrieb, so würde man von einer hundertprozentigen Kapazitätsauslastung sprechen“, sagt der CDU-Politiker. Dennoch könne „kein Straftäter darauf hoffen, an der Pforte abgewiesen zu werden“.

Viele Gefangene sind psychisch labil oder drogenabhängig

Die hohe Auslastung, aber auch die zunehmend problematischer werdende Zusammensetzung der Klientel hinter den hohen Gefängnismauern mache einen „Befreiungsschlag“ für den Justizvollzug in NRW, aber auch in Deutschland insgesamt erforderlich, sagt Biesenbach. In den letzten Jahren sei der Anteil der ausländischen Gefangenen deutlich gestiegen. „Viele Gefangene sprechen kein Deutsch. Andere Gruppen, insbesondere Gefangene aus den nordafrikanischen Staaten, sind in den vergangenen Jahren durch einen schwierigen Umgang aufgefallen.“ Nicht wenige Gefangene fielen dadurch auf, dass sie psychisch labil sind oder an psychiatrischen Vorerkrankungen leiden. Bei ihnen habe der Konsum synthetischer Drogen die Persönlichkeit verändert und führe zu aggressivem Verhalten und behandlungsbedürftigen Psychosen und Neurosen.

All das zeige, wie anspruchsvoll die Aufgabe für die Bediensteten im Justizvollzug sei, so der Minister. Sie seien eben nicht nur für die Sicherheit da, sondern für die Gefangenen seien sie Ausbilder, persönlicher Betreuer, Dolmetscher, Sozialarbeiter, Psychologe und vieles mehr. „Fachleute und eben nicht nur Schließer“.

Gerade weil die Ansprüche an den Beruf hoch sind, sei es schwierig, die mit dem NRW-Haushalt 2018 neu geschaffenen 230 Stellen zu besetzen. Nach Angaben des Bundes der Strafvollzugsbediensteten sind 400 der insgesamt 6360 Stellen im allgemeinen Vollzugsdienst unbesetzt.

Standorte

Insassen Die wachsende Belegung und der hohe Sanierungsbedarf der 36 NRW-Gefängnisse machen Neubauten erforderlich. Die Anstalt in Münster werde komplett neu errichtet, bekräftigt Biesenbach. Der Justizminister wirbt dafür, ein oder zwei weitere Haftanstalten zu bauen. Schnelle Lösungen gebe es angesichts des Widerstands in den Kommunen aber nicht. Und werde ein Standort gefunden, müsse mit bis zu acht Jahren Bauzeit gerechnet werden. Die Häftlinge in NRW-Gefängnissen stammen aus 116 Staaten. Der in den vergangenen Jahren auf 36,5 Prozent gestiegene Ausländeranteil verstärkt die Alltagsprobleme. Zudem wachse die Zahl der Häftlinge seit 2015 (15 310 Gefangene) stetig – auf mittlerweile mehr als 16 200.

Anders als der Berufsverband spricht Jakob Klaas hingegen nur von 223 offenen Stellen. Der ehemalige Leitende Oberstaatsanwalt spielt eine wichtige Rolle in Biesenbachs angekündigtem Befreiungsschlag. Er ist Chef der Abteilung Justizvollzug im Ministerium, wozu eine neue Einheit mit dem holprigen Titel „Landesjustizvollzugsdirektion“ zählt. Diese soll sich intensiv um neue Konzepte und Handlungsansätze im Justizvollzug kümmern. Damit solle der Justizvollzug in NRW „Vorreiter eines modernen Strafvollzugs in Deutschland“ werden, kündigt Biesenbach an.