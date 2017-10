Der Landesparteitag ist aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Polizei widerspricht: Es gebe keine Anzeichen von Gefahr. Große Unruhe in der Partei.

Wiehl/Düsseldorf. Die Absage kommt Donnerstagvormittag: Die nordrhein-westfälische AfD sagt ihren Landesparteitag in Wiehl ab. Die zweitägige Veranstaltung, die Samstag und Sonntag in der Wiehltalhalle im Oberbergischen Kreis stattfinden sollte, wo die NRW-AfD nach dem Abgang von Marcus Pretzell einen neuen Vorstand küren und auch eine politische Richtung festlegen wollte, fällt aus. Als Grund nennt die Partei „die massiven und militanten Drohungen gegen die Teilnehmer und Gäste des Parteitags“ und kündigt an, den Parteitag „auf einen späteren Zeitpunkt und anderen Ort zu verschieben“. Gegenüber unserer Zeitung peilt der Landesvorsitzende Martin Renner einen Termin im November an. „Maximal wird es Januar 2018 werden“, sagt Renner. Dann soll eine besser schützbare Location her, man habe bereits etwas im Auge. Wo? „Das sage ich jetzt sicher nicht.“

Ist es der Partei nicht gelungen, die Mitglieder unterzubringen?

Die Halle in Wiehl biete nur eine Zufahrtsstraße und einen Parkplatz, der zu weit entfernt liege. Und weil sich „aggressive Antifa-Gruppen und der Schwarze Block“ angekündigt hätten, sagt Renner, könne man nicht für die Sicherheit der Mitglieder garantieren. Bei der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis hört sich das anders an: „Wir haben absolut keine Erkenntnislage, die auf die Teilnahme etwa des Schwarzen Blocks hinweist. Wir waren auf alle Eventualitäten mit ausreichend Kräften eingespielt und umfassend vorbereitet“, sagte gestern Behördensprecher Michael Schüttler missmutig. Also alles nur vorgeschoben?

Dass der Parteitag wegen der innerparteilichen Probleme abgesagt wurde, wie man nach den Ereignissen der vergangenen Wochen vermuten könnte, bestreitet Renner. „Innerparteilichen Streit haben wir immer in der AfD. Das ist sicher kein Grund.“ Es geht noch profaner: Angeblich, so die Information dieser Zeitung, soll es der AfD organisatorisch schlicht nicht gelungen sein, seine Mitglieder „mitten in der Wallachei“, wie Renner Wiehl genannt hat, unterzubringen.

Der 63-Jährige ist derzeit durchaus bedient, weil die AfD in NRW kein gutes Bild abgibt. Aus dem erbitterten Richtungsstreit zwischen dem just ausgetretenen Pretzell und dem AfD-Gründungsmitglied Renner in der Doppelspitze des Landesverbandes ist eine Posse geworden, die über Bande mit Pretzells Ehefrau Frauke Petry der gesamten Partei zusetzt. Nach deren Rückzug und folgenden weiteren Parteiaustritten vermutet Renner dahinter inzwischen eine Strategie, AfD-Mitglieder systematisch in eine „strukturell überlebensfähige Organisation“ einbinden zu wollen. Da werde es schon noch „einige Fahnengenossen geben“, sagt Renner, „die denen folgen könnten“. Die Salamitaktik der Austritte wertet er als Strategie. „So bleiben sie immer im Gespräch.“