Das erste parlamentarische Jahr mit der AfD im Landtag ist vorbei. Politische Ergebnisse generierte sie nicht – aber viele Videos.

Düsseldorf. Ein zarter Schleier der Ermüdung scheint sich über das Plenum im Düsseldorfer Landtag zu legen, als der Redner zum Pult schreitet. Und es liegt wohl nicht daran, dass es eine der letzten Debatten vor der Sommerpause ist. Helmut Seifen von der AfD-Fraktion hat das Wort – und die Köpfe in den anderen Fraktionen senken sich. Es hat den Anschein, als würden die nächsten Minuten genutzt, um endlich mal etwas Papierkram zu erledigen.

Mit dem Start in die Ferien ist in NRW das erste parlamentarische Jahr mit jener neuen Fraktion zu Ende gegangen, über die sich viele vor und nach der Wahl so viele Sorgen gemacht hatten. Wollen die Abgeordneten tatsächlich mitarbeiten? Echte Politik machen? Oder nur Krawall? Zwei Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit könnten Antwort geben. Beispiel eins: Anfang Juni nutzte die AfD im Bundestag ihre Redezeit für eine Schweigeminute im Gedenken an Susanna (14) aus Wiesbaden, die von einem irakischen Flüchtling getötet worden sein soll – und erntete harsche Kritik. Wenige Tage später beantragte die AfD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag eine Schweigeminute für die Opfer sexueller Gewalt in NRW. Für alle vier anderen Fraktionen trat Sarah Philipp von der SPD ans Rednerpult und warf den Antragstellern eine Instrumentalisierung der Opfer vor: „Es geht Ihnen wie so oft nicht um die Sache, sondern um den medialen Effekt und Ihre Selbstdarstellung.“ Der Antrag wurde abgeschmettert.

Beispiel zwei: Im Landtag ist es guter Brauch, dass jede Fraktion pro Legislaturperiode eine Enquete-Kommission einsetzen darf. Unmittelbar vor der Sommerpause beantragte die AfD eine solche Kommission unter dem Titel „Parallelgesellschaften und drohende No-Go-Areas“. Matthias Kerkhoff (CDU) nannte den Antrag „oberflächlich“, eine Aneinanderreihung von Versatzstücken, letztlich den „Versuch der Provokation“. Die AfD sei doch gar nicht daran interessiert, hinter verschlossener Tür zwei Jahre lang ernsthaft zu arbeiten – das passe nicht zu den „Empörungsritualen“ der Partei. Grüne und SPD lehnten den Antrag ab, CDU und FDP enthielten sich, die Kommission kam nicht zustande. „Das ist ziemlich einmalig“, sagt ein langjähriger Beobachter im Landtag.

277 kleine Anfragen, 31 Anträge und viele Internetfilme

Das Scheitern im politischen Prozess indes muss für die AfD nicht auch ein Scheitern als Partei bedeuten. Auf dem reich bespielten Youtube-Kanal der Landtagsfraktion lacht Fraktionschef Markus Wagner nach dem Scheitern der Enquete-Kommission fröhlich in die Kamera, plaudert süffisant über eine „Sternstunde des Parlamentarismus“ und wendet sich am Ende direkt an die Einwohner von Städten mit vermeintlichen Parallelgesellschaften, die bitte daran denken mögen, dass CDU, FDP, SPD und Grüne nichts für sie tun.