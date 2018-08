Unsachlichkeit, Rohheit, Lautstärke – in den Augen der Jungpolitiker ist nicht nur Deutschland von dem neuen Politiksprech erfasst. Im Gegenteil. „Trump-Style“ nennt Tim Achtermeyer ihn gar. Aber droht auch dessen Regieren via Twitter, diesseits des Atlantiks Schule zu machen? Die neuen Medien bieten in den Augen der „neuen“ Politiker viele Chancen. „Es war nie so einfach, mit so vielen Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt Juli-Mann Teutrine. Allerdings: Es bestehe die „Gefahr einer Filterblase“, warnt Johannes Winkel von der JU – und darin sind die Jungpolitiker einig.

Johannes Winkel aus dem Landesvorstand der Jungen Union (JU) in NRW sieht 2015 und die sogenannte Flüchtlingskrise als Wendepunkt in der politischen Kultur. Seither stellt auch er in der Tat fest, dass der Tonfall „ruppiger“ geworden ist. Und zwar nicht nur im politischen Diskurs, sagt Achtermeyer, sondern gesamtgesellschaftlich: „Die Leute sprechen weniger miteinander. Aber wenn, dann deutlich drastischer.“ Teutrine spricht sogar von einer „Pöbeldemokratie“, in der scheinbar nur noch die Frage zähle: „Wer ist der Lauteste?“

Eines ist unstrittig: Es ist so einiges in Bewegung in Deutschland. Und nicht nur Gutes. „Es werden wieder Dinge zur Disposition gestellt, die früher selbstverständlich waren“, sagt Jens Teutrine, Landesvorsitzender der Jungen Liberalen (Julis). Dinge wie Demokratie und Grundrechte. Damit einher geht laut Tim Achtermeyer, Sprecher der Grünen Jugend (GJ) NRW, eine „Anti-Establishment“-Haltung in der Gesellschaft: Es gebe wieder dieses „diffuse Gefühl“ von denen da oben und uns da unten. Und dadurch eine irrationale Skepsis gegenüber den Politikern, ihren Versprechen ihrem Tun. „Das ist schon massiver“, glaubt der 24-Jährige.

Düsseldorf. Glaubt man der Kirche, altgedienten Politikern, dem Bundespräsidenten oder auch der Spitze des Bundesverfassungsgerichts, steht es nicht gut um die politische Kultur. Beschädigung, Verrohung, Verfall wurde ihr in den vergangenen Wochen attestiert. Aber steht es wirklich so arg um sie? Darüber haben wir gesprochen mit Jungpolitikern aus NRW – Akteuren, die politische Kultur selbst in der Zukunft gestalten werden.

Die Algorithmen von Facebook und Co. sind so aufgebaut, dass sie vor allem Beiträge vorschlagen, die dem ähneln, was ein User bisher konsumiert hat. Flüchtlingskritikern werden also flüchtlingskritische Posts angezeigt. Das bedeutet, „dass ich nur die eigene Meinung sehe und nicht die andere“, verdeutlicht Achtermeyer. Und so führe der theoretisch uneingeschränkte und ungefilterte Meinungsaustausch in der Praxis zu einer „Parallelrealität“. Jessica Rosenthal sieht gar eine „Gefahr für den Zusammenhalt der Gesellschaft“, wenn verschiedene Gruppen sich digital innerhalb ihrer Filterblasen abschotteten. Die Politik, sagt sie, sei hier gefragt, um den Internetdiskurs zu gestalten, ohne ihn zu zensieren – etwa durch eine Anpassung der Algorithmen. Ein Arbeitsauftrag für ihre eigene Politikergeneration.

„Es wäre zu billig, die Politik nur den Politikern zu überlassen.“

Tim Achtermeyer (Grüne Jugend)

Einen weiteren formuliert der Grüne Tim Achtermeyer: Er und seine Kollegen müssten und wollten sich stärker aus ihrer Komfortzone hinausbegeben. Digital, aber auch analog. Politik müsse mit Menschen und über Inhalte sprechen, die nicht bequem sind. Die jungen Politiker sind einig, dass es etwa in der AfD nur eine winzige rechtsextreme Stammwählerschaft gebe – und eine Menge Menschen, die einfach von den anderen Parteien enttäuscht seien. Deshalb sagt Johannes Winkel über die politische Kultur: „Ja, es hat sich viel geändert – aber ich glaube, es müsste sich noch viel mehr ändern.“ Viele sorge jetzt der politische Zwist, aber: „Ich glaube, dass wir vor 2015 auch zu wenig gestritten haben.“

Das Maß an Streit stimme demnach jetzt. Aber: Der Flüchtlingszustrom und die Frage, ob er gut oder schlecht bewältigt wurde, beherrsche die Debatte immer noch zu sehr, sagt Jens Teutrine. Darüber hinaus gebe es ein „Gefühl von Stillstand“. Die Frage, wie sich der gesellschaftliche Tonfall entwickele, hänge stark davon ab, „wie man die Themen der Zeit angeht“, glaubt der 24-Jährige und meint mit „man“ die Politik, letztlich sich selbst – noch so ein Arbeitsauftrag. „Ergebnisse helfen am allerbesten gegen Populisten“, stimmt Johannes Winkel zu. Dabei sollten sie als Demokraten sich auf ihren Grundkonsens und ihre gemeinsamen Werte besinnen, hart streiten, aber sachlich.

Allerdings: „Es wäre zu billig, die Politik nur den Politikern zu überlassen“, sagt Tim Achtermeyer und hat damit auch einen Arbeitsauftrag für seine Generation insgesamt: Bei der Gestaltung einer gesunden politischen Kultur „ist jeder Einzelne gefragt“. Die „#Ausgehetzt“-Demo in München nennt er als leuchtendes Beispiel für den „Aufstand der Anständigen“, den es jetzt brauche, um gegen den Verfall der politischen Kultur vorzugehen. Schließlich geht es schon lange nicht mehr um die Frage „Für oder gegen Flüchtlinge“, sondern darum, den „Absaufen“-Brüllern ein Bekenntnis zur demokratischen, offenen, menschlichen Gesellschaft entgegenzusetzen. „Notwendigkeit zur Haltung“ nennt das Jessica Rosenthal von den Jusos und freut sich über Anzeichen einer wieder viel stärkeren Politisierung bei den jungen Deutschen – etwa zu beobachten bei den stark wachsenden Neumitgliederzahlen ihrer eigenen Organisation. Eine „Generation, die aufstehen will“, sieht sie heranwachsen, weil wir uns „bewusst werden, dass wir die Gesellschaft, in der wir leben, verteidigen müssen.“ Und so liegt in Trump-Style und Verrohung womöglich der Anstoß und eine Chance für eine lebendige und solide politische Kultur der Zukunft.