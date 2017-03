Landesrektorenkonferenz NRW macht auf Mängel bei der Ausstattung der Unis aufmerksam: Schlusslicht beim Betreuungsverhältnis.

Düsseldorf/Wuppertal. Studierende sitzen auf Treppenstufen und die, die einen Sitzplatz ergattert haben, sehen und hören den Professor kaum, der unten im Auditoriumsrund in sein Mikro nuschelt. Derweil blättert die Farbe von den Wänden des Hörsaals, der sichtbar seine besten Tage hinter sich hat. (Immer noch) Alltag in NRW-Universitäten? Jein. Das Land hat sich auf den Weg gemacht.

Verbesserungen aber sind nach wie vor dringend nötig, meint die Landesrektorenkonferenz (LRK) der Universitäten in NRW – vor dem Hintergrund hoher Steuereinnahmen und naher Landtagswahl. Hauptkritikpunkte: Zu wenig langfristige Ressourcen für Lehre und Studium bei zugleich steigenden Studierendenzahlen sowie zu wenig Ausgaben für den Hochschulbau.

Zwar seien von 2010 bis 2016 die Grund- und Programmmittel um 28 Prozent gestiegen, gleichzeitig habe sich aber die Zahl der Studenten um 29 Prozent erhöht: „Ein Nullsummenspiel. De facto ist pro Studierendem nicht mehr Geld an die Universitäten geflossen.“ Im Durchschnitt kommen auf eine Lehrperson 22 Studierende, auf einen Professor sogar 93. „NRW ist Schlusslicht beim Betreuungsverhältnis.“

Warum der Studierendenansturm? Der Doppelabiturjahrgang 2013 und die Abschaffung der Wehrpflicht 2011 haben die Zahlen nach oben getrieben. Außerdem, so Johannes Bunsch, persönlicher Referent des Rektors der Bergischen Universität Wuppertal, „haben von Jahr zu Jahr immer mehr Schüler die Hochschulzugangsberechtigung erworben und immer mehr ein Studium aufgenommen“. Laut Kultusministerkonferenz 64 Prozent eines Abi-Jahrgangs bei einer Studierendenberechtigungsquote von 67 Prozent. In NRW studieren derzeit etwa 755 000 Menschen. Die Hochschulen sehen, dass die Zahlen hoch bleiben und nicht so sinken werden, wie noch vor zehn Jahren gedacht.

NRW-Universitäten sind beliebt. Das Land nimmt mehr Studierende auf als andere. Und weil die Kapazitätsverordnung vorschreibt, dass mehr Lehrkräfte auch mehr Studierende bedingen, wird die Betreuungsrelation an der Belastungsgrenze festgeschrieben.

Jede Uni hat mindestens ein Projekt, bei dem es hakt

Position

LRK Die Landesrektorenkonferenz (LRK) NRW hat ihre Positionen in dem Papier „Die Universitäten in NW von morgen: Studien- und Forschungsbedingungen nachhaltig verbessern“ zusammengefasst. In der LRK NRW sind die 14 Universitäten zusammengeschlossen, die in der Trägerschaft des Landes stehen sowie die Universität Witten/Herdecke.

Hinzu kommt die mangelhafte Infrastruktur: Obwohl die Mittel im Land in den vergangenen Jahren aufgestockt wurden, fehlen für den Erhalt der Gebäude und die Flächenerweiterung insgesamt 1,9 Milliarden Euro. Das Land schiebt einen Sanierungsstau vor sich her. Auch in Wuppertal kennt man diese Nöte. Hier studieren knapp 22 000 Menschen – begonnen hat die Uni 1972 mit 3500. Schon 2010 wurde ein Flächenbedarf von 20 000 bis 25 000 Quadratmetern festgestellt.

Neben dem gestiegenen Kapazitätsbedarf bei knapper Raumbedarfsplanung bereitet der „natürliche Erneuerungszyklus“, so Bunch, Sorgen. Die Gebäude der Uni Wuppertal mit ihren drei Standorten Grifflenberg, Freudenberg und Haspel sind mittlerweile 45 Jahre alt – wie andere Hochschulbetonbauten der 70er Jahre in Paderborn, Siegen, Essen und Duisburg. Wird gebaut, droht neue Unbill: Verzögerungen um mehrere Jahre sind keine Seltenheit.

Auch bei der LRK weiß man: Jede Uni hat mindestens ein Projekt, bei dem es hakt – wegen Abstimmungsproblemen mit dem Bauherrn, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Bauverzögerungen oder nicht freigegebenen Geldern. Bunsch spricht aus Erfahrung: „Das ist dann schon ganz schön schwierig.“

Weiteres Problem ist die Mittelbefristung. Während Politiker in kurzen Haushalts- (oder Legislatur-)zyklen denken, brauchen Hochschulen laut LRK Planungshorizonte von mindestens fünf bis zehn Jahren. So hat der Bund zwar im Hochschulpakt seit 2007 zusätzliche Gelder bereitgestellt und hat das Land im Rahmen der Hochschulvereinbarung 2021 zugesichert, dass Mittel daraus verstetigt werden, das aber, so betont die LRK, kann erst der Einstieg sein. Bunsch sagt: „Wir brauchen eine verlässliche und dauerhafte Finanzierung.“

Die LRK will nun gegenüber dem Land vor allem auf eine Diskussion der Kapazitätsverordnung, mehr Planungssicherheit und beschleunigte Planungsverfahren dringen. Bunsch gibt sich zuversichtlich: „Wir sind in einem guten Dialog bei der Finanzierung. Studierende können schnell kommen, Gebäude brauchen länger.“