Votiert die Mehrheit am Sonntag für Erdogans Verfassungs-Putsch, ist die parlamentarische Kontrolle der defekten türkischen Republik tot.

Bonn. Für die Opposition ist es alles andere als gleichgültig, ob die Türken am Sonntag mit „Ja“ oder „Nein“ stimmen, stellte der ehemalige Chefredakteur der Zeitung „Cumhuriyet“, Can Dündar, kürzlich auf einem Podium der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Bonn fest: „Es ist ein Unterschied, ob man nur im Gefängnis sitzt, oder bei Einführung der Todesstrafe hingerichtet wird.“

Gleich nach der Abstimmung am Sonntag, bei der es um eine Änderung von 69 Artikeln der insgesamt 177 Artikel umfassenden aktuellen türkischen Verfassung geht, werde Präsident Recep Tayyip Erdogan die Einführung der Todesstrafe angehen, heißt es aus Reihen der Opposition, notfalls mit einem neuen Referendum.

Seit der Staatsgründung 1920 nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs hat die Türkei ihre Verfassung mit Ausnahme des ersten Artikels – „Der Staat Türkei ist eine Republik“ – immer wieder nach den Bedürfnissen der jeweils Herrschenden geändert. Die Republik Türkei gilt Politikwissenschaftlern nicht erst seit der schleichenden Machtübernahme Erdogans als „defekte Demokratie“. Die Doktrin des „Kemalismus“ von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk schreibt ein patriarchalisch-nationalistisches, über dem Volk stehendes Herrschaftssystem praktisch vor.

Demokratie ist für Erdogan kein Wert, sondern ein Instrument

Die Feststellung des Frankfurter Politologen Cemal Karakas während der „Gezi-Park“-Proteste 2013 gilt in der türkischen Politik keineswegs nur für Erdogan: „Demokratie wird nicht als universeller Wert verstanden, auch Andersdenkenden Rechte und Freiheiten zuzugestehen, sondern als Instrument, vorrangig um eigene Interessen durchzusetzen.“ Erdogan geriet mit Beginn der AKP-Herrschaft vor 15 Jahren zunächst deshalb nicht in Dauerkonflikte mit der EU, weil die schleichende Veränderung des Staatssystems, so die schrittweise Entmachtung des Militärs, einen Doppelcharakter aufwies: Sie entsprach einerseits Standards der europäischen Demokratisierung, andererseits erlaubte sie ihm die Kaltstellung seiner Gegner.

Der zivile Verfassungs-Putsch, den das morgige Referendum im Falle seines Erfolgs bedeutet, begann weit vor dem gescheiterten Armee-Aufstand des vergangenen Sommers, den die meisten Türken vor dem Hintergrund ihrer Staatsgeschichte verständlicherweise nicht als verzweifelten Akt zur Rettung der Demokratie betrachten mochten. Setzt Erdogan sich am Sonntag durch, beherrscht er allein Parlament, Justiz und Armee. Damit senkt sich der Sargdeckel über der türkischen Republik.

1. Verfassung 1924

2. Verfassung 1961

3. Verfassung 1982

Verfassungsänderungen bis 2010

Verfassungsreferendum 2010 Erste Verfassung der Republik Türkei nach Abschaffung des Sultanats, ganz zugeschnitten auf Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk (1881–1938). Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet Atatürks Partei CHP in die Opposition, im Mai 1960 putschte das Militär. Die anschließend ausgearbeitete Verfassung mit 157 Artikeln schrieb vor allem Grund- und Menschenrechte fest. Sie gilt Staatsrechtlern bis heute als demokratischste Verfassung der Republik Türkei. In ihrer Präambel ist der Wunsch betont, „einen auf rechtlichen und sozialen Grundlagen begründeten demokratischen Rechtsstaat zu errichten, in dem Menschenrechte und Grundfreiheiten, der nationale Zusammenhalt, die soziale Gerechtigkeit, das Wohlergehen und der Wohlstand des einzelnen wie der Gesellschaft gesichert und gewährleistet sind.“ Nach mehreren weiteren Beinahe-Umstürzen putschte das Militär 1980 erneut und ließ 1982 über eine neue, im Kern bis heute gültige Verfassung abstimmen. Ihre Präambel behauptete, die türkischen Streitkräfte, „die einen untrennbaren Bestandteil der türkischen Nation bilden“, hätten eingegriffen, als ein „während der Republikzeit in gleicher Weise noch nie gesehener entzweiender, verheerender und blutiger Bürgerkrieg auszubrechen drohte“. Seit 1982 hat das Parlament die mehr als ein Dutzend mal geändert, knapp ein Drittel aller Artikel wurden neu gefasst, rund 50 Prozent der 1982 beschlossenen Militär-Verfassung sind außer Kraft gesetzt. Unter Ministerpräsident Bülent Ecevit (demokratischer Sozialist) fand 2001 die weitreichendste Änderung statt. So wurden die Grundrechte wieder gestärkt, Privateigentum geschützt, Meinungsfreiheit garantiert. Faktisch die 4. Verfassung, aber nicht so genannt. Die Erdogan-AKP setzte weitere Stärkungen der Grundrechte sowie Änderungen im Parteienrecht, eine Justizreform und die Aufhebung der Immunität von Militärjunta-Mitgliedern des Putsches von 1980 durch. Die Atatürk-Partei CHP warnte vergebens, die AKP wende damit lediglich ein Verbotsverfahren gegen sich selbst ab und stärke ihren Einfluss auf die Justiz.

PDF der türkischen Verfassung mit und ohne die Änderungen des Referendums (Deutsch): goo.gl/ODGmUs

Diese Veränderungen in der türkischen Verfassung will Erdogan mit dem Referendum durchsetzen. (Quelle: Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg)





Auch Professor Christian Rumpf (Staatsanwalt in Stuttgart) hat die mögliche neue und alte Verfassung gegenübergestellt.