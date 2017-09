Das türkische Außenministerium hat eine Erklärung veröffentlicht, in der es Deutschland-Reisende vor politischen Debatten warnt - und vor Veranstaltungen in Deutschland, die von "Terrorgruppen" organisiert werden.

Istanbul. Das türkische Außenministerium hat die Bürger des Landes bei Reisen nach Deutschland und die in Deutschland lebenden Türken zur «Vorsicht» ermahnt. In einer am Samstag veröffentlichten und als «Reisewarnung bezüglich der Bundesrepublik Deutschland» überschriebenen Erklärung rät das Ministerium dazu, «sich nicht auf politische Debatten einzulassen», «sich von Wahlkampfveranstaltungen politischer Parteien und von Plätzen fernzuhalten», wo Kundgebungen oder Demonstrationen stattfinden, die von «Terrororganisationen» organisiert oder unterstützt und von den deutschen Behörden geduldet werden».

Bei der «Reisewarnung» handelt es sich augenscheinlich um eine Reaktion der Türkei auf die Bundesregierung, die Mitte Juli einen Kurswechsel gegenüber der Regierung in Ankara vorgenommen und die Reisehinweise für die Türkei verschärft hatte. dpa