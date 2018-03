In der Praxis funktioniert das Konzept so: Neben dem Luftwaffengeschwader 33 ist auf der Air Base in Büchel auch die amerikanische „702nd Munitions Support Squadron“ stationiert. Die wartet und bewacht (vermutlich) 20 Atombomben des Typs B61, der seit 1968 in verschiedenen Varianten gebaut und immer wieder weiterentwickelt wurde. Im Nato-Kriegsfall würden die US-Bomben – bei Autorisierung durch den US-Präsidenten – von Piloten der „nuklearen Teilhaber“ mit eigenen Trägersystemen eingesetzt.

Die neue Nuklearstrategie der USA hat auch direkte Auswirkungen auf Deutschland. In der neuen Nuklearstrategie wird nun bekräftigt, dass die etwa 20 Jahrzehnte alten Bomben vom Typ B61-4 in Büchel ab 2021 durch modernere und präzisere B61-12-Bomben ersetzt werden sollen.

Was das im Detail bedeutete, war dann 2016 noch einmal im Regierungs-„Weißbuch zur Sicherheitspolitik und Zukunft der Bundeswehr“ nachzulesen: „Solange nukleare Waffen ein Mittel militärischer Auseinandersetzungen sein können, besteht die Notwendigkeit zu nuklearer Abschreckung fort. Die strategischen Nuklearfähigkeiten der Allianz, insbesondere die der USA, sind der ultimative Garant der Sicherheit ihrer Mitglieder. Die Nato ist weiterhin ein nukleares Bündnis. Deutschland bleibt über die nukleare Teilhabe in die Nuklearpolitik und die diesbezüglichen Planungen der Allianz eingebunden. Dies geht einher mit dem Bekenntnis Deutschlands zu dem Ziel, die Bedingungen für eine nuklearwaffenfreie Welt zu schaffen. Die Allianz hat sich dieses im Strategischen Konzept von 2010 zu eigen gemacht.“

In einem Satz: Wenn Deutschland über den Einsatz von Nato-Atomwaffen mitentscheiden will, darf es aus der atomaren Teilhabe nicht aussteigen. Insofern sorgte Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat im August 2017 für erhebliche Irritationen, als er gegen die Politik der „Groko“ bei einer Wahlkampfveranstaltung in Trier wörtlich erklärte: „Ich werde mich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland dafür einsetzen, dass in Deutschland gelagerte Atomwaffen – und wenn sie in Rheinland-Pfalz gelagert sind, dann die in Rheinland-Pfalz gelagerten Atomwaffen – abgezogen werden.“

Merkel 2018: Immer noch Interesse an nuklearer Strategie-Teilhabe

Davon blieb in den Koalitionsverhandlungen, die Schulz nach seiner Niederlage anführte, nichts übrig. Und so heißt auch im neuen, dritten Groko-Vertrag in der Amtszeit von Angela Merkel wieder: „Solange Kernwaffen als Instrument der Abschreckung im Strategischen Konzept der Nato eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Erfolgreiche Abrüstungsgespräche schaffen die Voraussetzung für einen Abzug der in Deutschland und Europa stationierten taktischen Nuklearwaffen.“

Die Fortsetzung der nuklearen Teilhabe wird für Deutschland ein teureres Vergnügen. Auch kann die künftige Bundesregierung kaum noch bestreiten, selbst Teil der sich wieder drehenden atomaren Rüstungsspirale zu sein. Nicht nur Russland heizt das gefährliche Wettrüsten mit neuen Raketen an. Die USA wollen ab 2019 eine neue Generation der Atombombe B61 in Büchel stationieren. Die „alten“ Büchel-Bomben der Typen B61-3 und B61-4 waren reine Abwurfwaffen: Nach dem Ausklinken schwebten sie an einem Fallschirm zur Erde. Von Zielgenauigkeit ließ sich bei einem Treffer-Radius von bis zu 300 Metern kaum sprechen.

Der neue Typ B61-12 verfügt nun jedoch über eine Nase voller GPS-Technik und steuerbare Heckflügel. Damit erhöht sich die Zielgenbauigkeit auf einen Radius von maximal 30 Metern. Hinzu kommt: Über die neue Abwurfvorrichtung AMAC (Aircraft Monitoring and Control system) kann der Pilot auswählen, ob die Bombe mit einer Sprengkraft von 0,3, 5, 10 oder 50 Kilotonnen explodieren soll und ob sie das bereits in der Luft oder erst beim Aufschlag tun soll. Zudem werden der B61-12 bunkerbrechende Eigenschaften zugeschrieben.

Warnung aus Moskau: Schwelle für Krieg mit Atomraketen sinkt

Aufgrund dieser Eigenschaften hat das russische Außenministerium den USA ein „gefährliches Spiel“ vorgeworfen: Flexible Atomwaffen mit geringer Sprengkraft senkten die Schwelle für einen Nukleareinsatz. Eindeutig seien sie kein Mittel der strategischen Abschreckung, sondern zum taktischen Gefechtseinsatz entwickelt worden. Dies können schnell „zu einem Krieg mit Atomraketen selbst bei Konflikten von geringer Intensität führen“, heißt es in Moskau.

Vermutlich in Vorbereitung auf die Umrüstung hat der Bund in Büchel bereits die Landbahn der Air Base für 120 Millionen Euro ertüchtigt. Im November ließ Luftwaffen-Inspekteur Generalleutnant Karl Müllner durchblicken, dass er als Nachfolger des Tornado-Atombombers gern das amerikanische Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug F-35 anschaffen würde. Das Verteidigungsministerium machte dagegen klar, dass man „primär das europäische Kampfflugzeug Eurofighter“ in Erwägung ziehe. Problem: Die B61-12 passt nicht unter den Eurofighter. Ein Umbau müsste dazu erst entwickelt werden.