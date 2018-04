Das Leitwort „Suche Frieden“ hat auch durch die Entwicklung in Syrien dramatische Aktualität gewonnen. Wie wird es in der Stadt des Westfälischen Friedens aufgegriffen?

Sternberg : Darüber haben wir noch nicht abschließend gesprochen. Am Mittwoch gab es einen Gottesdienst auf dem Platz des Unglücks, der auch dazu diente, dort die Außengastronomie wieder zu eröffnen. Wir überlegen, die Amokfahrt noch einmal in einer religiösen Feier aufzugreifen, aber das wird sicher kein beherrschendes Thema. Möglicherweise gibt es auch noch eine zusätzliche Veranstaltung zu unserem Sicherheitsbedürfnis und der Frage, wie wir damit umgehen, im Grunde täglich vom Tod umfangen zu sein.

Thomas Sternberg (66) ist seit November 2015 ZdK-Präsident. Das CDU-Mitglied war von 1988 bis 2016 Direktor der Katholischen Akademie Franz-Hitze-Haus in Münster und gehörte von 2005 bis 2017 dem NRW-Landtag an.

Thomas Sternberg : Ja. Wir haben ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept. Der Münsteraner Polizeipräsident Hans-Joachim Kuhlisch war deshalb schon vor zwei Jahren beim Katholikentag in Leipzig dabei. Das Konzept schließt auch die Absperrung der großen Plätze ein. Was man tun kann, wird getan. Natürlich ist man vor Amokfahrten und Amokläufen nie und nirgends auf der Welt sicher. Aber wir werden den Katholikentag nicht mit einer besonderen Sorge veranstalten, sondern er wird ein fröhliches Fest werden, bei dem man die vielen Sicherheitsmaßnahmen hoffentlich nicht so stark wahrnimmt.

Düsseldorf. Wenn am 9. Mai der 101. Katholikentag in Münster beginnt, liegt die Amokfahrt im Herzen der Stadt gerade einen Monat zurück. Münster ist auch die Heimatstadt von Thomas Sternberg, dem Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Seit 1852 war der Katholikentag bisher dreimal in der Stadt des Westfälischen Friedens zu Gast, zuletzt 1930. Unter dem Leitwort „Suche Frieden“ gibt es beim vierten Mal innerhalb der mehr als 1000 Veranstaltungen erstmals ein Kernprogramm von 32 großen Podien.

Sternberg: Die ganze Spannbreite dieses Leitworts zeigt sich von den brutalen kriegerischen Vorgängen in Syrien über die Entwicklung einer lokal begrenzbaren Atomwaffentechnik bis zur Frage, wie sehr ein Mensch im persönlichen Unfrieden gelebt haben muss, um daraus nur noch in einer so grässlichen Tat ausbrechen zu können. Aber das Leitwort hat seine Tücken: Frieden ist ein allzu gutes Wort. Frieden will jeder. Das Wort muss angespitzt werden. Was macht Frieden wirklich aus? Diese Frage wird in ganz unterschiedlichen Veranstaltungen zum Thema gemacht, vom politischen Streitgespräch bis zum Gebet.

Ist eine Positionierung geplant?

Sternberg: Wir haben im Präsidium gerade über die Münsteraner Erklärung beraten, die wir vor Beginn des Katholikentages abgeben werden. Der Text zu den verschiedenen Aspekten des Friedens wird zuvor in der ZdK-Vollversammlung diskutiert und zur Abstimmung gestellt.

„Franziskus gibt dieser Kirche einen Schwung und eine Bewegung, die nur mit den Konzilsjahren in den 60ern vergleichbar sind.“

Der Katholikentag nimmt für sich in Anspruch, kontroverse Themen zu behandeln. Dazu gehört auch die AfD. Warum war sie in Leipzig nicht erwünscht, in Münster jetzt aber doch?

Sternberg: Die AfD war weder in Leipzig nicht erwünscht, noch ist sie jetzt erwünscht. Es gab in Leipzig eine Veranstaltung zu Flüchtlingen, zu der Frauke Petry nicht eingeladen wurde, obwohl sie vorgeschlagen war. Ansonsten war die Partei nirgendwo vorgeschlagen gewesen. Inzwischen hat sich die AfD verstärkt und radikalisiert. Das Thema ist also nicht leichter geworden. In Münster geht es jetzt um die Haltung der Bundestagsfraktionen zu Kirche und Religion in Staat und Gesellschaft. Mit welchen Argumenten lädt man da eine große Fraktion aus? Aber die AfD bekommt kein besonderes Podium. Wir werden uns in aller Schärfe abgrenzen von ausgrenzenden und nationalistischen Parolen.

Wie bewerten Sie die AfD aus christlicher Sicht?

Sternberg: Die Behauptung der AfD, sie habe irgendetwas mit dem christlichen Abendland zu tun, war immer vorgeschoben. Eine Untersuchung des Instituts für christliche Soziallehre in Münster belegt sehr deutlich, dass die behaupteten christlichen Elemente bei der AfD nicht hinterlegt sind.