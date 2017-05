Der 3. Mai ist der Internationale Tag der Pressefreiheit. Unabhängige Berichterstattung und freie Rede sind nicht nur in der Türkei, sondern auch in Demokratien bedroht.

Düsseldorf. Wenn er zu wählen hätte zwischen einem Volke mit einer Zeitung und ohne eine Regierung - und einem Volke mit einer Regierung, aber ohne eine Zeitung, - „so würde ich mich unbedingt für Ersteres entscheiden“, erklärte Thomas Jefferson, einer der Gründerväter der USA, wenige Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung von 1776. Er musste bald erleben, wie John Adams als erst zweiter US-Präsident die gerade errungene Pressefreiheit schon 1798 aushebelte. Angetrieben wurde Adams vom Misstrauen gegen irische und französische Einwanderer sowie Panik vor einer angeblichen Illuminaten-Verschwörung.

Der US-Kongress stimmte vier Gesetzen zu, die Ausländer ihrer Rechte beraubten sowie den Druck „falscher, skandalträchtiger oder boshafter Schriften“ gegen Staat und Präsident unter Strafe stellten. Der leidenschaftliche Kampf, den Jefferson und James Madison gegen die „Alien and Sedition“-Gesetze von Adams führten (und gewannen), schützte von 1801 an die amerikanische Pressefreiheit mehr als 200 Jahre lang. Dass heute mit Donald Trump ein US-Präsident die Medien pauschal zu „Feinden des amerikanischen Volkes“ erklärt, beweist lediglich, dass Pressefreiheit und Demokratie immer wieder neu errungen und verteidigt werden müssen.



Und dass es nicht Aufgabe der freien Presse ist, sich in Sonntagsreden von der Politik loben zu lassen, sondern sie zu kontrollieren und kritische Distanz zu wahren. Wo Presse und Politik die kritische Distanz verloren haben, sollten sie sich dringend „aus der gegenseitigen Umklammerung“ lösen, empfiehlt die Berliner Politik- und Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld in einer gerade erschienenen Analyse der deutschen Demokratie-Krise („Regierung ohne Volk“, Rowohlt, 300 Seiten, 19,95 Euro).



Wenn sich die Ministerpräsidentin des größten Bundeslandes beim größten Sender der ARD unterhake und „gemeinsame Aufgaben“ bei der Information der Bürgerinnen und Bürger in Angriff nehmen wolle, kritisiert Weidenfeld ein Deutschlandfunk-Interview von Hannelore Kraft (SPD), dann brauche man das Wort „Staatsferne“ als Definitionsmerkmal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht einmal mehr zu buchstabieren. „Die selbstverständliche Übergriffigkeit dieses Satzes zeigt, wie klar Ministerpräsidenten die Medien als Einflusssphäre der Politik betrachten – just in dem Augenblick, in dem sich die halbe Republik über die angebliche ,Lügenpresse’ ereifert. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr“, so Weidenfeld.

Heinrich Heine: Die Freiheitsliebe ist eine Kerkerblume

Der sicherste Garant der Pressefreiheit sind Leserinnen und Leser, die von Journalisten und Verlegern einfordern, wozu diese sich in Deutschland selbst verpflichtet haben, niedergelegt vor mehr als 40 Jahren im Pressecodex der deutschen Zeitungen: zur Achtung vor der Wahrheit, zur Wahrung der Menschenwürde, zur wahrhaftigen Unterrichtung der Öffentlichkeit – und dazu, Forum des fairen Austausches der Meinungen zu sein. Auf der Basis von journalistischer Sorgfalt, der Trennung von Werbung und Redaktion sowie der verlässlichen Wiedergabe der Fakten, und damit der Basis jeder demokratischen Willensbildung.



„Die Freiheitsliebe“, schrieb Heinrich Heine 1833, als hätte er Can Dündar im Gefängnis beim Abkratzen der Farbe für Gänseblümchen und Rosen zugesehen, „ist eine Kerkerblume, und erst im Gefängnis fühlt man den Wert der Freiheit.“ Die Verteidigung der Pressefreiheit durch ihren konsequenten und täglichen Gebrauch ist die beste Waffe der Demokratie, sich des Werts der Freiheit immer wieder zu versichern.

