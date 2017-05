Der 3. Mai ist der Internationale Tag der Pressefreiheit. Unabhängige Berichterstattung und freie Rede sind nicht nur in der Türkei, sondern auch in Demokratien bedroht.

Düsseldorf. In seinen Aufzeichnungen aus dem Gefängnis beschreibt der frühere Chefredakteur der türkischen Tageszeitung „Cumhuriyet“, wie er buntes Zeitungspapier an eine dampfbeschlagene Fensterscheibe presste. Die herabrinnende Farbe schabte er mit einer Rasierklinge ab, um Bilder zu malen. „Zuerst destillierte ich Gelb für Gänseblümchen aus dem Mantel einer Society-Braut. Aus der roten Jacke eines Prinzen des Istanbuler Jet-Sets malte ich Rosen“, so Can Dündar. Im Gefängnis Silivri sind Farben und Buntstifte verboten. Was der Verlust der Pressefreiheit bedeutet, beschreibt Dündar so: „Sie versuchen, uns, die Gesellschaft, das Land, die Welt in eine einzige Farbe einzusperren.“



Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat seit seinem zivilen Putsch im Juli 2016 mehr als 140 Zeitungen und Sender geschlossen. Mindestens 130 Journalisten wurden verhaftet, unter ihnen der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel. Er ist seit März im gleichen Silivri-Gefängnis bei Istanbul eingesperrt, in dem Can Dündar die Farbe vom Fenster kratzte. Nicht nur in der Türkei und in lupenreinen Diktaturen wie Nordkorea und Kriegsgebieten wie Syrien oder dem Jemen werden Journalisten bedroht, behindert und bisweilen getötet. Der 3. Mai als „Internationaler Tag der Pressefreiheit“ ist inzwischen eher ein Gedenk- statt ein Feiertag des freien Wortes.



„Die Pressefreiheit ist auch in Demokratien auf dem Rückzug“, beobachtet die Organisation „Reporter ohne Grenzen“. In ihrer jährlichen Rangliste der Pressefreiheit ist das EU-Land Ungarn gerade zum vierten Mal in Folge abgerutscht. Es liegt jetzt auf Platz 71 von 180. In einer flammenden Rede vor dem Europa-Parlament griff der belgische Liberale Guy Verhofstadt vergangene Woche den ungarischen Premierminister Viktor Orbán scharf an: „Was passiert als nächstes? Bücher verbrennen?“ Die Frage ist berechtigt. Systematische Verunglimpfungen kritischer Medien, juristische Bedrohungen, behördliche Behinderungen, wirtschaftlicher Druck auf Verlage, politische Einflussnahmen auf öffentliches Fernsehen und Radio – all das nimmt auch in westlichen Ländern zu.

Pressefreiheit und Demokratie gehen Hand in Hand

Zu den Absteigern in der Rangliste von „Reporter ohne Grenzen“ gehören 2017 unter anderem die USA (Rang 43, -2 im Vergleich zum Vorjahr), Großbritannien (40, -2), Polen (54, -7), die Niederlande (5, -3), Kanada (22, -4) und Neuseeland (13, -8), verbessert hat sich Frankreich (39, +6). Deutschland liegt in dieser Liste unverändert auf einem wenig rühmlichen Platz 16.

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Dietmar Wolff, sorgt sich um die „erschreckende Zunahme“ von Fake News in sozialen Medien und „Lügenpresse“-Vorwürfe. Hinter ihnen stünden gezielte Interessen, das Vertrauen der Bevölkerung in eine umfassende und wahrheitsgetreue Berichterstattung der Medien zu erschüttern.



Aber auch das das geplante „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“, mit dem Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) Plattformen wie Facebook in die Haftung nehmen will, sei keine Hilfe. „Es kann nicht sein, dass der Staat seine Hoheit auf Rechtsdurchsetzung ruhen lässt, um Facebook, den größten Inhalteraum der Erde, auch zum größten Zensor zu machen“, so auch Stephan Scherzer, Hauptgeschäftsführer des Verbands der deutschen Zeitschriftenverleger.



Pressefreiheit, das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten, wie es Artikel 5 des Grundgesetzes formuliert, ist Voraussetzung einer funktionierenden Demokratie und mit ihr entstanden. „Wir haben es gesehen, wie die Macht der Zeitungen, das ist die Macht des ausgesprochenen öffentlichen Bewusstseins, größer war als die Macht der Bajonette“, schrieb der Publizist Robert Prutz bereits 1845 in seiner „Geschichte des deutschen Journalismus“ und wetterte gegen die Obrigkeit: „Heiligkeit der Eide, Rechte des Volks, Rechte der Menschheit?! Pah! – Aber die Feder des Zeitungsschreibers fürchten sie.“

