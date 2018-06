NRW will Ärzte zurück aufs Land bringen. Auch wer kein Überflieger-Abitur hat, soll Medizin studieren – wenn er oder sie später in einer unterversorgten Region praktiziert.

Düsseldorf. Es ist eine Mischung aus Alarmruf und beherztem Gegensteuern: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) weiß, dass schon viel zu viel Zeit vergangenen ist, um jetzt mit einem einzigen Kraftakt das Ruder herumzuwerfen. Das Problem: in ländlichen Regionen gibt es immer weniger Ärzte. Er selbst, so sagt der Westfale Laumann, lebe in einer Gemeinde mit 6500 Einwohnern, in der es nur einen einzigen Arzt gibt. Da wisse er, was das in der Versorgung der Menschen und auch für den letztverbliebenen Arzt bedeutet: „Das sind unhaltbare Zustände“, sagt Laumann. Daran müsse man jetzt endlich etwas ändern.

Die Idee der Landarztquote

Der Gesundheitsminister will das Problem mit dem soeben vom Landeskabinett verabschiedeten Gesetzentwurf für eine Landarztquote angehen: Ein Teil der in Nordrhein-Westfalen vergebenen Medizinstudienplätze soll nicht mehr streng nach Numerus Clausus und damit nach einem Einser-Notendurchschnitt im Abitur vergeben werden. Eine bestimmte Quote soll für diejenigen reserviert sein, die sich verpflichten, nach Studium und Facharztausbildung als Hausarzt für zehn Jahre in einer bislang unterversorgten Region zu arbeiten.

Die Größenordnung

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Ein Bundesland kann nur einen kleinen Teil der Vergabe der Studienplätze abweichend vom üblichen Numerus-Clausus-Verfahren regeln. Schon bislang dürfen bis zu 20 Prozent der Studienplätze über sogenannte Vorabquoten vergeben werden. Dabei geht es um Studienplätze, die etwa für ausländische Staatsangehörige oder im Sanitätsoffiziersdienst der Bundeswehr vergeben werden. Oder um außergewöhnliche Härtefälle. 7,6 Prozent und später dann zehn Prozent sollen demnächst als Vorabquote auf diejenigen Mediziner entfallen, die sich bereit erklären, aufs Land zu gehen – in medizinisch unterversorgte Regionen. Dabei geht es um knapp 170 Studienplätze pro Studienjahr.

Ab wann gilt das?

Noch handelt es sich nur um einen Gesetzentwurf der Regierung, dieser muss noch durch den Landtag. Nach den Plänen soll die neue Vorabquote für Studenten, die später Landarzt werden wollen, ab dem Studienbeginn im Wintersemester 2019/20 gelten.

Das Auswahlverfahren

Wenn für diesen Personenkreis nicht die üblichen Hürden des sehr guten Notendurchschnitts im Abitur gelten sollen, müssen andere Kriterien her. Zwar soll auch das Gymnasiums-Zeugnis weiterhin eine Rolle spielen, aber eben nicht mehr ausschließlich. So kann auch eine 2,5 oder 3,0 gegebenenfalls ausreichen, wenn der Bewerber Erfahrung mitbringt – durch Berufsausbildung oder ein früheres Engagement in der Pflege oder als Sanitäter. Noch sind die genauen Kriterien nicht ausgearbeitet, sie sollen aber transparent gemacht werden.