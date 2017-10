Bei der ersten großen Rede des neuen Bundespräsidenten glaubte der „Spiegel“, er höre „Steinmeiers Ruck-Rede“, die „Welt“ fand Frank-Walter Steinmeier dagegen „nur defensiv“, wogegen seine Amtsvorgänger sich etwas getraut hätten. Dabei enthält die Rede, in deren Mittelpunkt der Begriff „Heimat“ steht, konkrete Ansätze.

„Heimweh nach früher hab ich keins / Nach alten Kümmernissen / Deutschland Deutschland ist wieder eins / Nur ich bin noch zerrissen.“

(. . .) Nicht nur Wolf Biermann, den ich zu Beginn zitiert habe, auch viele andere schauen mit Fragen, mit Sorgen, mit Verunsicherung auf die innere Einheit unseres Landes. (. . .)

Der Liedermacher Wolf Biermann (80) übersiedelte 1953 als Kommunist aus Hamburg in die DDR, geriet aber bald in Konflikt mit der SED. 1976 wurde er nach einem Konzert in Köln ausgebürgert. Das Zitat stammt aus seinem Lied „Um Deutschland ist mir gar bang“. Biermann veröffentlichte das Lied 1999 auf dem Album „Paradies uff Erden“, mit dem er 2000 im Berliner Ensemble auftrat. Vor der Zitatstelle heißt es in dem Lied: „Um Deutschland ist mir gar nicht bang / Die Einheit geht schon ihren Gang / unterm Milliardenregen / Wir werden schön verschieden nass / Weh tut die Freiheit und macht Spaß / ein Fluch ist sie, ein Segen.“

Die große Mauer quer durch unser Land ist weg. Aber am 24. September wurde deutlich: Es sind andere Mauern entstanden, weniger sichtbare, ohne Stacheldraht und Todesstreifen – aber Mauern, die unserem gemeinsamen „Wir“ im Wege stehen.

(. . .) Verstehen Sie mich richtig: Nicht alle, die sich abwenden, sind deshalb gleich Feinde der Demokratie. Aber sie alle fehlen der Demokratie. Gerade deshalb sollten wir am 3. Oktober vom 24. September nicht schweigen.

(. . .) Flucht und Migration. Nirgendwo sonst stehen sich die Meinungslager so unversöhnlich gegenüber – bis hinein in die Familien, bis an den Abendbrottisch. Was für die einen kategorischer „humanitärer Imperativ“ ist, wird von anderen als angeblicher „Verrat am eigenen Volk“ beschimpft.

(. . .) Unser Grundgesetz garantiert den Schutz vor politischer Verfolgung, aus guten, in Deutschland auch historischen Gründen, an die wir uns erinnern. Doch wir werden den politisch Verfolgten nur dann in Zukunft gerecht werden können, wenn wir die Unterscheidung darüber zurückgewinnen, wer politisch verfolgt oder wer auf der Flucht aus wirtschaftlicher Not ist.

(. . .) Diese Sehnsucht nach Heimat dürfen wir nicht denen überlassen, die Heimat konstruieren als ein „Wir gegen Die“; als Blödsinn von Blut und Boden; die eine heile deutsche Vergangenheit beschwören, die es so nie gegeben hat.

(. . .) Wer in Deutschland Heimat sucht, kann nicht sagen: „Das ist Eure Geschichte, nicht meine“. Doch wie sollen wir dieses Bekenntnis von Zuwanderern erwarten, wenn es in der Mitte unserer Demokratie nicht unangefochten bleibt? Die Verantwortung vor unserer Geschichte kennt keinen Schlussstrich – ich füge hinzu: erst recht nicht für Abgeordnete des Deutschen Bundestages.

(. . .) Wir können viel von diesem Land erwarten. Ein Land, das sich aus mancher Krise befreit hat. Mit einer Politik, die offene Fragen nicht wegmoderiert, sondern die Zukunft in die Hand nimmt. Wenn das das Leitmotiv aller Politik wird, dann bewahren wir das Deutschland, das die überwältigende Mehrheit der Deutschen sich wünscht: ein demokratisches Land, ein weltoffenes und europäisches Land, ein Land, das zusammenhält.