Hintergründe und Fakten Wissenswertes zu Amtseinführungen von US-Präsidenten

Washington (dpa) - Am Freitag wird Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.

DIE ERSTE AMTSEINFÜHRUNG fand in New York City statt, die für kurze Zeit Amerikas Hauptstadt sein sollte. Als erster Präsident wurde George Washington am 30. April 1789 vereidigt.

ZUM ERSTEN MAL IN WASHINGTON, D.C. wurde am 4. März 1801 Thomas Jefferson in sein Amt eingeführt. Er brach mit den vorangegangenen Amtseinführungen, indem er zu seiner Vereidigung hin und zurück zu Fuß ging. Auch die US Marine Band spielte zum ersten Mal.

DIE KÜRZESTE ANTRITTSREDE hielt George Washington bei seiner zweiten Amtseinführung am 4. März 1793 in Philadelphia. Seine 135 Wörter würden heute in sechs Tweets à 140 Zeichen passen.

DIE LÄNGSTE ANTRITTSREDE hielt Präsident William Henry Harrison am 4. März 1841. Die Rede dauerte in schlechtem Wetter fast zwei Stunden. Einen Monat später starb er an einer Lungenentzündung.

AM WÄRMSTEN war es bei der ersten Amtseinführung von Präsident Ronald Reagan am 20. Januar 1981. Zur Mittagszeit herrschten ungewöhnlich milde Temperaturen von etwa 13 Grad Celsius.

AM KÄLTESTEN war es ebenfalls bei Ronald Reagan, bei seiner zweiten Amtseinführung am 21. Januar 1985 waren es minus 14 Grad Celsius.

DAS ERSTE MAL NAHMEN AFROAMERIKANER AN DER PARADE TEIL zur Amtseinführung von Präsident Abraham Lincoln am 4. März 1865.

DAS ERSTE MAL NAHMEN FRAUEN AN DER PARADE TEIL am 5. März 1917 zur Amtseinführung von Woodrow Wilson.

DIE ERSTE PARADE ZU FUSS vom Kapitol zum Weißen Haus lief Präsident Jimmy Carter 1977.

DEM ERSTEN BALL zur Amtseinführung wohnte Präsident James Madison am 4. März 1809 bei.

DIE ERSTE AMTSEINFÜHRUNG, DIE IM RADIO LIVE ZU HÖREN WAR, gab es am 4. März 1925 bei der Vereidigung von Calvin Coolidge.

DIE ERSTE AMTSEINFÜHRUNG, DIE IM FERNSEHEN ÜBERTRAGEN WURDE, war die von Präsident Harry Truman 1949.

DIE ERSTE AMTSEINFÜHRUNG, DIE MAN IM INTERNET LIVE SEHEN KONNTE, war die von Präsident Bill Clinton am 20. Januar 1997.

DIE MEISTEN TEILNEHMER hatte Barack Obama als erster schwarzer Präsident bei seiner ersten Vereidigung 2009. Nie hatte irgendeine Veranstaltung in Washington mehr Teilnehmer, etwa 1,8 Millionen.