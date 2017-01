Düsseldorf. Das kennt jeder von uns: Man nutzt einen neuen Zugang und muss sich neue Login-Daten merken. Doch irgendwie wollen die nicht in den Kopf gehen. Man muss ein neues Passwort anfordern. Dass auch das geheim blieben sollte, ist klar. Pannen kann es aber immer geben. Immerhin kann mit der Copy+Paste-Funktion einiges schiefgehen.

Sean Spicer, der Pressesprecher von US-Präsident Trump, kann davon ein Lied singen. Schon zwei Tage in Folge hat er nun merkwürdige Buchstabenkombinationen auf seinem Twitter-Account gepostet. Im Netzvermutet man, dass er tatsächlich sein Passwort getweetet haben könnte - und das gleich zwei Mal.

Sean Spicer keeps tweeting out his email password. Is this a cry for help? pic.twitter.com/9NQjxfvdWc