Washington (dpa) -

«America first.» - «Amerika zuerst»

(Der neue US-Präsident Donald Trump in seiner Antrittsrede.)

«Das ist Euer Moment, das ist Euer Tag. Die USA sind Euer Land.»

(Trump in seiner Antrittsrede.)

«Nun ist die Stunde des Handelns gekommen.»

(Trump in seiner Antrittsrede.)

«Wir werden die zivilisierte Welt gegen den radikal-islamistischen Terrorismus vereinen, der völlig vom Antlitz der Erde verschwinden wird»

(Trump in seiner Antrittsrede.)

«Yes we can. Yes we did. Thank you for being a part of the past eight years.» («Ja, wir können. Ja, wir haben es getan. Danke dass ihr ein Teil der vergangenen acht Jahre wart.»

(Mit einem letzten, emotionalen Tweet verabschiedet sich die Regierungsmannschaft von Barack Obama aus dem Weißen Haus.)

«Ich bin heute hier, um unsere Demokratie und ihre beständigen Werte zu ehren. Ich werde nie aufhören, an unser Land und unsere Zukunft zu glauben.»

(Die unterlegene Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, in einem Tweet.)

«Nicht mein Präsident»

(Demonstranten in Washington.)

«Liebe USA, stay the land of the free and the home of the brave.» - «Liebe USA, bleibt das Land der Freiheit und die Heimat der Mutigen.»

(Vizekanzler Sigmar Gabriel in einem Tweet.)

«In einer Zeit, in der unsere menschliche Familie heimgesucht wird von schweren humanitären Krisen, die weitsichtige und gemeinschaftliche politische Antworten brauchen, bete ich dafür, dass Ihre Entscheidungen von den reichen spirituellen und ethischen Werten geleitet sein werden, die die Geschichte des amerikanischen Volkes und die Verpflichtung Ihrer Nation zur Förderung der Menschenwürde und der Freiheit weltweit geprägt haben.»

(Papst Franziskus in einer Mitteilung an Trump.)

«Wir sind in einer globalen und offenen Wirtschaft. Und es ist nicht möglich und es ist auch nicht wünschenswert, sich von der Weltwirtschaft isolieren zu wollen.»

(Frankreichs Präsident François Hollande beim Besuch eines Unternehmens in den Vogesen.)

«Heute treten wir in die Ära der Unsicherheit ein.»

(Der frühere mexikanische Staatschef Vicente Fox, einer der schärfsten Kritiker des neuen US-Präsidenten in Mexiko.)

«Viel Erfolg beim noblen Ziel, die freie Welt anzuführen.»

(Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko auf Twitter.)

«Rede eines Populisten. Grenzen dicht machen, Amerika zuerst und das Blut der Patrioten. Mir ist sehr kalt.»

(Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt auf Twitter.)

«Dieses war eine Rede, die das Land weiter und tiefer spalten wird.»

(Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen in der «Rheinischen Post».)

«Eine sehr starke Rede.»

(Der ehemalige Chef der EU-feindlichen Ukip-Partei, Nigel Farage, auf Twitter.)