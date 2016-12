#Breitscheidplatz Trump zu Anschlag in Berlin: «Wann werden wir zurückschlagen?»

New York (dpa) - Der künftige US-Präsident Donald Trump hat nach dem Berliner Weihnachtsmarkt-Anschlag größere Entschlossenheit im Kampf gegen den Terror angemahnt. «Der Terrorist, der so viele Menschen in Deutschland getötet hat, sagte kurz vor (dem) Verbrechen: «Gemäß Gottes Willen werden wir euch Schweine abschlachten. Ich schwöre, wir werden euch abschlachten,» twitterte Trump am Freitag über den mutmaßlichen Lastwagen-Attentäter. «Dies ist eine reine religiöse Drohung, die zur Wirklichkeit geworden ist. Solch ein Hass! Wann werden die USA und alle Länder zurückschlagen?», fragte Trump.