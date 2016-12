Paris. Der marokkanische Geheimdienst DST soll den BND bereits vor Monaten vor dem mutmaßlichen Berlin-Attentäter Anis Amri gewarnt haben. Das berichtet das französische Nachrichtenportal Mondafrique. In zwei Briefen vom 19. September und 11 Oktober sollen die Marokkaner die deutschen Kollegen über das Gefahrenpotential des Tunesiers informiert haben. Konkret waren die Geheimdienstler vom DST davon überzeugt, dass Anis Amri eine terroristische Tat begehen würde.

Seit Monaten stand Anis Amri im Visier der marokkanischen Behörden. Die Geheimdienstler identifizierten ihn als überzeugten Anhänger des Islamischen Staates. Nach den von marokkanischen Detektiven erhaltenen lnformationen, die den Deutschen in einem weiteren Schreiben am 11. Oktober übermittelt wurden, lebte Anis Amri seit vierzehn Monaten illegal in Deutschland und verkehrte mit zwei gefährlichen Daech-Anhângern: einem von den deutschen Behôrden abgewiesenen Russen und einem Marokkaner, dessen Reisepass von der Berliner polizei eingezogen wurde.

Der mutmaßliche tunesische Attentäter Amri hatte versucht, nach dem Kriegausbruch in Syrien von Tunesien aus Anhänger im syrisch-irakischen Raum zu gewinnen. Er wurde dann von den italienischen Behôrden verhaftet und zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt, als er versucht hatte, in die Türkei zu reisen, um in den Nahen Osten zu gelangen. red