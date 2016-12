Besucher gehen am 22.12.2016 über den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin.

Berlin (dpa/red) - In Berlin ist am Montag gegen 20.00 Uhr ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren. Dabei gab es zwölf Tote, über 50 Menschen wurden verletzt. Die Suche nach dem immer noch nicht gefassten Täter führt auch nach NRW.

