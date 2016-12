Berlin.Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt fahnden die Behörden jetzt offiziell nach dem Tatverdächtigen Tunesier Anis Amri. Das teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mit. Die Behörden baten die Bevölkerung um Mithilfe, warnten aber zugleich, der Gesuchte "könnte gewalttätig und bewaffnet sein".

Der Fahndungsaufruf im Wortlaut:

Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt bitten um Mithilfe bei der Aufklärung zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche am 19.12.2016! Am 19.12.2016 fuhr gegen 20:00 Uhr in Berlin ein Sattelschlepper Typ Scania nebst Auflieger mit polnischem Kennzeichen von der Kantstraße kommend in die Einfahrt des Weihnachtsmarktes an der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Das Fahrzeug erfasste auf dem Weihnachtsmarkt zahlreiche Personen und kam nach 60-80 Metern auf der Budapester Straße zum Stehen. Zeugenaussagen zufolge entfernte sich eine Person kurz darauf vom Fahrzeug und ist seitdem flüchtig.

Für das BKA sind folgende Fragen von besonderer Bedeutung:

Wo ist die abgebildete Person aufgefallen?

Wo hat sich die abgebildete Person regelmäßig aufgehalten oder bewegt?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer +49 (0)611 55-13101 entgegen.

Personalien

Familienname: Anis AMRI

Staatsangehörigkeit: tunesisch

Geschlecht: männlich

Alter: 24

Größe: 178

Sprache/Dialekt: gebrochenes Deutsch

ca. 75 kg schwer, schwarze Haare, braune Augen Hautveränderungen an Hals und linker Nasenwurzel

Zur Tatzeit trug der Gesuchte dunkle Kleidung, helle Schuhe und einen weißen Schal