Kinder mit und ohne Behinderung backen gemeinsam.

Kekse backen, naschen und verzieren - gerade in der Vorweihnachtszeit macht das Spaß! Schüler mit und ohne Behinderung betreiben in Düsseldorf das Inklusionscafé „Wiesencafé am Wittenberger Weg", das von der Aktion Mensch gefördert wird. Diese Woche stellen sie ihr Weihnachtsrezept vor.

Das Rezept für ca. 30 Stück: 150 g Milchreis mit 500 ml ungesüßter Kokosmilch und 75 g Zucker in einen Topf geben. Alles unter häufigem Rühren bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten garen. Vollständig auskühlen lassen – am besten im Kühlschrank. Den Abrieb von zwei Bio-Zitronen zugeben, gut mischen. Aus der kalten Kokosreismasse mit angefeuchteten Händen walnussgroße Kugeln formen. Für die Glasur 200 g Kuvertüre im Wasserbad schmelzen. Reisbällchen mit einer Gabel hineintauchen und auf einem Gitter abtropfen lassen. Sobald die Schokolade fester wird, auf ein Backpapier geben und hin und her rollen. So entsteht die Trüffeloptik. Wer mag, kann die Pralinen zum Schluss mit Kokosraspeln oder Zuckerperlen verzieren. Kühl aufbewahren.

Unser Geschenke-Tipp: Eine Tüte Kokos-Trüffel mit einem Jahreslos der Aktion Mensch kombinieren! Damit schenken Sie Ihren Liebsten nicht nur ein Jahr lang die Chance auf bis zu zwei Millionen Euro, sondern Sie unterstützen gleichzeitig viele soziale Projekte.

