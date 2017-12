Botschafter der Aktion Mensch beeindruckt von sozialen Projekten

Jeden Sonntag um 19:28 Uhr moderiert Rudi Cerne im ZDF die „Aktion Mensch-Gewinner" und präsentiert die Gewinnzahlen und neue Förderprojekte der Aktion Mensch. Als ehrenamtlicher Botschafter hat er allein in diesem Jahr zwölf Projekte besucht und ist immer wieder beeindruckt, wie selbstverständlich das Miteinander vo n Menschen mit und ohne Behinderung läuft. „Egal, ob ich Integrationsunternehmen, einen inklusiven Sportverein oder ein ehrenamtliches Projekt besucht habe – es hat mich jedes Mal berührt, welche Arbeit in den Projekten geleistet wird. Dort sind Menschen mit großem Einsatz dabei", sagt er. „Die Arbeit hat mich zu wunderbaren Menschen geführt, die ich nun mit ganz anderen Augen betrachte. Heute sehe ich Fähigkeiten, Möglichkeiten und Chancen, statt Defizite und Grenzen – für mich eine Bereicherung!" Auch in Zukunft freut er sich auf gute Erfahrungen und wünscht allen eine schöne Weihnachtszeit: „Kommen Sie mit Familie oder Freunden zusammen, genießen Sie ein fröhliches Weihnachtsfest und tun Sie Ihren Liebsten und auch anderen etwas Gutes!"

Gewinnen und Freude schenken

