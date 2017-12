In Rhede stellen Menschen mit und ohne Behinderung Duft- und Wärmekissen, Kissenfüllungen, Lavendelbeutel oder duftenden Schafmilchseifen her. Menschen mit Behinderung wird dort eine echte Chance auf dem Arbeitsmarkt geboten.

Schenken was gut tut und Gutes bewirkt: Gerade in den kalten Monaten sind die Wärmekissen von Herbalind eine echte Wohltat für Muskeln und Gelenke. Im Backofen erhitzt, halten sie Nacken oder Schultern lange warm. Das Integrationsunternehmen in Rhede ist aber nicht nur wegen seiner hochwertigen Kissenfüllungen, Lavendelbeutel oder duftenden Schafmilchseifen bekannt. Es bringt auch Menschen mit Behinderung in Arbeit.

Für sie ist der Einstieg ins Berufsleben ein großer Schritt in die Unabhängigkeit. „Das ist eine tolle Sache", sagt Astrid S., die bei Herbalind im Versand arbeitet. Ihre Arbeit macht Spaß und bestärkt sie im Gefühl, dazuzugehören. Im Team arbeitet sie auch mit Mitarbeitern ohne Behinderung Hand in Hand.

Die Aktion Mensch unterstützt das Projekt mit über 115.000 Euro und trägt somit dazu bei, dass Menschen mit Behinderung eine echte Chance auf dem Arbeitsmarkt haben.

Sie möchten auch soziale Projekte unterstützen? Herbalind ist nur eines von vielen Projekten in NRW, die die Aktion Mensch fördert. Unterstützen Sie diese Projekte und legen Sie zu Weihnachten ein Jahreslos der Aktion Mensch unter den Baum. Damit schenken Sie Gewinnchancen und tun gleichzeitig Gutes!

Mehr Infos unter www.aktion-mensch.de

Über Aktion Mensch e.V. Allein im Jahr 2016 hat die Aktion Mensch bundesweit viele soziale Projekte mit 166,1 Millionen Euro unterstützt und zeitgleich fast zwei Millionen Gewinner glücklich gemacht. Alle rund vier Millionen Losbesitzer tragen dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern.

Gewinnen Sie Ihr persönliches Glücks-Los Unter www.aktion-mensch.de/gewinnspiel verlosen unsere Zeitung und die Aktion Mensch jeden Monat ein Glücks-Los. Jetzt mitmachen!