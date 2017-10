Irene Konietzko aus Dinslaken setzt sich seit 20 Jahren mit einem Aktion Mensch-Los für soziale Projekte ein.

Ihr Höchstgewinn betrug bisher sieben Euro. Dennoch fühlt sich Irene Konietzko nicht als Verliererin. Im Gegenteil: Die Lotterieteilnehmerin hält weiter an ihrem Los der Aktion Mensch fest, denn sie glaubt fest an das Glück und an die gute Sache. „Ich weiß, dass ich mit meinem Los die Welt ein bisschen besser machen kann“, sagt die 68-jährige Rentnerin aus Dinslaken. Allein dort unterstützt die Soziallotterie 36 Projekte.

Eines davon ist eine neu gegründete Wohngemeinschaft für Menschen mit geistiger Behinderung, die in direkter Nachbarschaft von Irene Konietzkos Wohnung liegt. Mit mehr als 240.000 Euro hat die Aktion Mensch dieses Wohnprojekt mitfinanziert und sieben jungen Männern mit Behinderung den Wechsel aus dem Heim in ein weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Irene Konietzko kann nun hautnah miterleben, wo das Geld aus den Lotterieeinnahmen ankommt.

Und wenn sie nun selbst einmal eine Million Euro gewinnen würde? Irene Konietzko bleibt bescheiden: „Eine Kur auf Juist würde ich mir gönnen. Und eine Kinderkrebsklinik in Tannenbusch unterstützen.“

Mehr Infos unter www.aktion-mensch.de

Gewinnen Sie Ihr persönliches Glücks-Los

Unter www.aktion-mensch.de/gewinnspiel verlosen WZ und die Aktion Mensch jeden Monat ein Glücks-Los. Jetzt mitmachen!